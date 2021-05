Orange: nowe oferty z 5G i HBO, nawet 25 GB bonusu co miesiąc w aplikacji

Orange startuje dziś z nowymi promocjami i ofertami skierowanymi do klientów indywidualnych oraz biznesowych. Operator wprowadził więcej planów z 5G, HBO GO i dodatkowymi gigabajtami, a także nową edycję akcji dla firm – „Smartfonowy szok cenowy”. To początek zmian i nowości, kolejne pojawią wkrótce.

Więcej planów z 5G, HBO GO i dodatkowymi GB

Jak zapowiada Orange, taryfy dla klientów indywidualnych – funkcjonujące jako Plany Mobilne, czyli pakiety z rozmowami, SMS-ami i internetem – zmienią nazwę na Abonament komórkowy. W tej chwili jednak opisane są jako „Plan 40”, „Plan 60” itd. Nadal dostępne będą w 4 wariantach, jednak bardziej rozbudowanych, z większą ilością internetu i dodatkowymi benefitami – za 40, 50, 60, 80 złotych. Te droższe umożliwią korzystanie z 5G. Wcześniej usługa była zarezerwowana dla klientów korzystających z Planu Mobilnego 75.

Głównymi cechami nowych planów są:

dostęp do 5G od 60 zł miesięcznie i więcej GB w każdym planie ( 4 GB za 40 zł, 12 GB za 50 zł, 25 GB za 60 zł i 80 GB za 80 zł – ceny po rabatach za zgody).

miesięcznie i w każdym planie ( za 40 zł, za 50 zł, za 60 zł i za 80 zł – ceny po rabatach za zgody). dodatkowy comiesięczny pakiet GB do włączenia w aplikacji Mój Orange (odpowiednio 1 GB , 12 GB , 25 GB i 25 GB ) – pakiet jest bezpłatny i odnawia się automatycznie co miesiąc przez 24 mies. trwania umowy (potem zostanie wyłączony),

do włączenia w aplikacji Mój Orange (odpowiednio , , i ) – pakiet jest bezpłatny i odnawia się automatycznie co miesiąc przez 24 mies. trwania umowy (potem zostanie wyłączony), „Superdodatek” w planach z #hello5G – HBO GO od 5 zł miesięcznie,

miesięcznie, e-bonus za zakupy online – 1 miesiąc abonamentu za 0 zł.

Korzystając z „Superdodatku”, klienci mogą dokupić do planów z 5G dostęp do HBO GO od 5 zł miesięcznie. Na tę usługę nie ma umowy lojalnościowej, a pakiet filmowy w trakcie trwania umowy można wyłączać i aktywować dowolnie. Jego okazyjna cena nie zmieni się przez 24 miesiące, czyli okres trwania umowy na telefon. Z dodatku można zrezygnować, gdy nie ma się czasu oglądać, by ponownie uruchomić wraz z premierą ulubionego serialu.

E-bonus to z kolei nagroda za zakup online. Decydując się na zakup Planów przez sklep internetowy (lub przez stronę internetową – zamawiając rozmowę z konsultantem) albo w aplikacji Mój Orange – użytkownik zyskuje 1 miesiąc abonamentu za 0 złotych.

Promocja „Ale okazja!” Na smartfony z 5G

„Ale okazja!” to oferta na smartfony, w tym też te obsługujące sieć 5G. Wybrane modele można teraz kupić nie tylko w korzystnych cenach, ale i z promocją 3 raty za 0 złotych. Akcja obejmuje m.in. modele:

Samsung Galaxy A32 5G – rata 36 zł w Planie 80 i Orange Love Extra (24 mies.),

– rata 36 zł w Planie 80 i Orange Love Extra (24 mies.), Xiaomi Redmi Note 10 5G – rata 38 zł w Planie 60 i Orange Love Standard (24 mies.),

– rata 38 zł w Planie 60 i Orange Love Standard (24 mies.), Samsung Galaxy S21 5G 128 GB – rata 152 zł przy zakupie Planu 80 i Orange Love Extra (24 mies.)

Ponadto, mając wybrane plany, można dokupić do nich kolejne. Każdy następny numer otrzyma w ten sposób comiesięczną zniżkę, przez cały czas trwania umowy, a także gigabajty do współdzielenia.

W Orange Love, łącząc pojedyncze usługi: internet, telefon, telewizję w jeden pakiet i wspólny rachunek, klienci mogą oszczędzić aż 720 zł. Użytkownicy pakietów z telewizją – zarówno nowi, jak i przedłużający umowy na 24 miesiące, otrzymają także bonus - 20 GB miesięcznie, po zalogowaniu się do aplikacji Mój Orange (lub na orange.pl). Dodatkowo przy zakupie Orange Love Standard, w promocji „Ale Okazja!” jest smartfon Xiaomi Redmi Note 10 5G w ratach po 38 złotych przez 24 miesiące.

Orange w biznesie – akcja „Smartfonowy szok cenowy”

Jak przekonuje operator, wiosną przedsiębiorcy chętnie korzystali z nowej, cyklicznej akcji - „Smartfonowy szok cenowy” z wybranymi telefonami w niższych cenach. Dlatego latem rusza jej kolejna odsłona. Klienci biznesowi znów mogą liczyć na modele w przystępnej cenie. W edycji trwającej do 16 czerwca Orange proponuje:

Xiaomi Redmi Note 9T 5G z 0 zł na start za 28 zł + VAT mies. w Planie Firmowym S,

z 0 zł na start za 28 zł + VAT mies. w Planie Firmowym S, Samsung Galaxy A52 z 0 zł na start za 39 zł + VAT mies. w Planie Firmowym M,

z 0 zł na start za 39 zł + VAT mies. w Planie Firmowym M, Xiaomi Mi 10T 5G z 0 zł na start za 45 zł + VAT mies. w Planie Firmowym M,

z 0 zł na start za 45 zł + VAT mies. w Planie Firmowym M, Samsung Galaxy S20FE 5G z 0 zł na start, za 74 zł +VAT mies. w Planie Firmowym L.

W całym letnim sezonie promocyjnym w okazyjnej cenie dostępne są również np.:

Xiaomi Redmi Note 10 5G za 0 zł na start za 32 zł + VAT mies. w Planie Firmowym S,

za 0 zł na start za 32 zł + VAT mies. w Planie Firmowym S, Samsung Galaxy A32 5G za 0 zł na start za 33 zł + VAT mies. w Planie Firmowym M,

za 0 zł na start za 33 zł + VAT mies. w Planie Firmowym M, Samsung Galaxy S21 5G 128 GB za 0 zł na start za 106 zł + VAT mies. w Planie Firmowym XL.

Udostępniona też została usługa Internetu Premium dla małych i średnich firm. Zapewnia ona kompleksowe rozwiązania dostępu do internetu (w tym światłowodowego) i profesjonalne usługi IT. Daje możliwość korzystania ze stałych adresów IP (cztero- lub ośmioadresowa podsieć) i przypisania ich do poszczególnych firmowych urządzeń. W ofercie dostępne jest również Orange Office – wirtualne biuro z narzędziami wspierającymi pracę zdalną i biznes online oraz 8h SLA, tzn. gwarancja naprawy łącza internetowego w ciągu 8 godzin od zgłoszenia.

Źródło tekstu: Orange Polska