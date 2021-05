Xiaomi Redmi Note 10 5G: ruszyła promocja na tani smartfon 5G. W prezencie Mi Smart Band 5

Xiaomi Redmi Note 10 5G to jeden z najtańszych telefonów 5G na naszym rynku. Właśnie ruszyła zapowiadana przez producenta przedsprzedaż, w której można kupić ten model w niższej cenie. Bonus stanowi opaska Mi Smart Band 5.

Xiaomi Redmi Note 10 5G to obok POCO M3 Pro 5G oraz telefonów Realme jeden z najtańszych modeli 5G, jakie zadebiutowały w ostatnim czasie, a teraz producent zachęca do jego kupna w przedsprzedaży, w ciekawej promocji.

Akcja właśnie ruszyła i można w niej kupić Xiaomi Redmi Note 10 5G w obniżonej cenie:

wersja 4 GB + 64 GB dostępna jest za 899 zł (standardowa cena wyniesie 999 zł),

(standardowa cena wyniesie 999 zł), wersja 4 GB + 128 GB kosztuje 999 zł (standardowa cena: 1099 złotych.

Na tym jednak nie koniec. Do każdego egzemplarza Xiaomi dodaje opaskę Mi Smart Band 5 za darmo. Oznacza to dodatkową korzyść w wysokości 159 zł, bo tyle opaska kosztuje poza promocjami w sklepie producenta. Żeby dodatkowo zachęcić do wyboru Redmi Note 10 5G, Xiaomi ma jeszcze jeden prezent: każdy smartfon zostanie objęty 6-miesięczną gwarancją na ekran.

Promocja ruszyła dziś i potrwa do 30 maja. Będzie ważna w sklepach Xiaomi (https://mi-store.pl/, https://mimarkt.pl/, https://mi-home.pl/), w sieciach handlowych i u operatorów.

Xiaomi Redmi Note 10 5G – czy warto?

Dla osób, które szukają taniego telefonu 5G, Xiaomi Redmi Note 10 5G będzie rozsądnym wyborem, a inne telefony w podobnej cenie oferują zbliżone możliwości.

Smartfon ma ekran IPS 6,5 cala o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z odświeżaniem 90 Hz. Moc do pracy dostarczy mu chipset MediaTek Dimensity 700 (rdzenie CPU Cortex-A76 i Cortex-A55, maksymalne taktowanie 2,2 GHz, GPU Mali-G57). To budżetowy układ, ale jego zaletą jest wbudowany modem 5G oraz proces technologiczny 7 nm, który powinien zapewnić przyzwoitą kulturę pracy. Pomaga mu 4 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej.

Sekcję fotograficzną tworzy zestaw trzech aparatów z tyłu. Główny ma rozdzielczość 48 Mpix (f/1,8), towarzyszą mu dwa aparaty po 2 Mpix (f/2,4) – do zdjęć makro i czujnik głębi. Przedni aparat ma 8 Mpix (f/2,0).

Energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W, a całością dyryguje system Android 11 z interfejsem MIUI 12.

