Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition zadebiutuje globalnie jako POCO F3 GT?

Tydzień temu firma Xiaomi zaprezentowała swój gamingowy telefon Redmi K40 Gaming Edition. Chociaż seria K40 sprzedawana jest wyłącznie w Chinach, to pojawiła się przesłanka zapowiadająca światową premierę modelu dla graczy.

Zaprezentowany z myślą o rynku chińskim Redmi K40 Gaming Edition pozbawiony jest frameworku GMS (Google Mobile Services), czyli usług Google, podobnie jak jest w przypadku smartfonów Huawei. Brak GMS w chińskiej wersji MIUI 12.5 stanowi zresztą część zapowiadanej niedawno polityki Xiaomi. Oznacza to, że chińscy posiadacze tego telefonu nie mogą skorzystać z aplikacji Google, w tym Sklepu Play.

Teraz jednak Redmi K40 Gaming Edition zadebiutował w konsoli Google Play. Nazwa konkretnego modelu nie pada, ale urządzenie zostało zidentyfikowane po dość charakterystycznej specyfikacji technicznej. To oznacza z dużym prawdopodobieństwem, że Xiaomi szykuje się do światowej premiery tego telefonu. Pogłoski na ten temat zaczęły pojawiać się tuż po jego chińskiej prezentacji.

Znając politykę Xiaomi dotyczącą dystrybucji tych samych modeli telefonów pod różnymi markami, można się spodziewać, że K40 Gaming Edition zadebiutuje pod inną nazwą. Doniesienia z rynku indyjskiego mówią, że tam urządzenie trafi do sprzedaży jako POCO F3 GT. Ponieważ marka POCO coraz odważniej wychodzi poza Indie i wkracza także do kolejnych krajów świata, możliwe jest też, że pod tą nazwą telefon trafi do dystrybucji globalnie, także do Polski.

Redmi K40 Gaming Edition – co to za telefon?

Redmi K40 Gaming Edition to budżetowy telefon gamingowy. Zabawę mają ułatwiać m.in. dodatkowe, chowane przyciski do gier na obudowie, a do tego ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 120 Hz. Gracze docenią także głośniki stereo dostrojone przez JBL. Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 1200 wspomagany przez nawet 12 GB pamięci RAM oraz zaawansowany układ chłodzenia, w którym wykorzystano m.in. grafen. Smartfon zapewnia dostęp do 5G, ma baterię o pojemności 5065 mAh. Najtańsza wersja tego modelu kosztuje w Chinach równowartość niecałych 1200 zł.

