Kolejne składane smartfony: Oppo, Vivo i Xiaomi już niedługo, Apple w 2023

Rynek składanych smartfonów niedługo wzbogaci się o kolejne smartfony. Będą to urządzenia Vivo, Oppo, Xiaomi i Honor. Apple pokaże swój w 2023.

Obecnie na rynku składanych smartfonów największym producentem jest koreański Samsung. To sektor co prawda niewielki, jednak jest bardzo dochodowy. Koreańczycy odpowiadają za aż 70% sprzedanych urządzeń tego typu. Nie znaczy to jednak, że inni producenci zamierzają złożyć broń. Huawei zaprezentował model Mate X2, który wielu recenzentów okrzyknęło mianem najlepszego składaka na rynku.

Zgodnie z informacjami podanymi przez analityka rynkowego Ming-Chi Kuo już w 2023 do walki włączy się Apple. Wyświetlacz będzie miał przekątną 8 cali w formie rozłożonej. Za jego produkcję odpowiadał będzie Samsung. Apple zakłada sprzedaż maksymalnie 20 milionów urządzeń tego typu. Pod koniec tego lub na początku przyszłego roku mamy z kolei zobaczyć rynkowe debiuty nowych zginanych telefonów chińskich marek. Będą to Oppo, Vivo, Xiaomi oraz Honor. Model tego ostatniego zadebiutuje raczej tylko na rynku chińskim, nowy Honor ma bardzo ograniczoną obecność poza Państwem Środka. Premierę ogólnoświatową powinny mieć natomiast urządzenia poprzednich trzech chińskich producentów.

Źródło tekstu: macrumors, wł