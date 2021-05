Komisja Europejska: Apple App Store łamie prawo Unii Europejskiej

Apple i Komisja Europejska to nigdy nie byli najwięksi przyjaciele. Szczególnie biorąc pod uwagę duńską komisarz Margrethe Vestager, która już nie raz udowodniła, że wobec amerykańskich gigantów technologicznych jest w stanie obrać kurs zderzeniowy. Tym razem zastępca przewodniczącego Komisji Europejskiej podzieliła się na Twitterze wstępnym stanowiskiem Komisji Europejskiej na temat skargi Spotify. Szwedzi uznali, że Apple nadużywa swojej monopolistycznej pozycji. Chodzi o to, że Spotify czy Deezer muszą koniecznie korzystać z systemu płatności Apple'a, który zatrzymuje 30% przychodów dla siebie.

Oczywiście to co zarobi Apple Music w całości idzie do Apple'a. W ten sposób konkurenci nie mogą oferować swoich usług w cenach takich, jakich by chcieli. Komisarz zgodziła się z zarzutami Spotify. Przeciwko praktykom Apple'a wypowiadał się też Netflix, a Epic Games rozpętał prawdziwą wojnę. Spotify i Epic Games mocno zresztą współpracują w swojej krucjacie przeciwko Apple'owi i często koordynują swoje działania. Obie firmy zwracały też uwagę, że o ile Google pobiera takie same kwoty, to na Androidzie można ściągnąć aplikacje z innych sklepów. W iOS nie ma takiej możliwości.

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out.