Apple zarabia na smartfonach więcej niż 4 następne firmy razem

Zaskoczenia nie ma - to Apple ma największe przychody na rynku smartfonów. Skala tego jednak dalej imponuje.

Kwiecień to tradycyjnie czas podsumowania pierwszego kwartału. Kolejne firmy ogłosiły swoje wyniki, a ośrodki analityczne prezentują obraz rynku. Z danych Counterpoint wynika, że jak zwykle Apple ma największe przychody na rynku. Okazuje się jednak, że są one większe niż czterech następnych firm razem. Apple odpowiada bowiem za 42% przychodów na rynku, mimo faktu, że odpowiada zaledwie za 16,8% sprzedanych urządzeń. Na drugim miejscu jest Samsung, którego przychody ze smartfonów Galaxy to 17,5% rynkowego tortu. To wszystko pomimo faktu, że Koreańczycy odpowiadają za 21,7% sprzedanych urządzeń.

Na trzecim miejscu jest Oppo, którego przychody to 8,2% rynku. Ten chiński producent odpowiada jednocześnie za 10,7% sprzedanych smartfonów. Na czwartym miejscu jest jego bratni Vivo, który odpowiada za 8% przychodów i 10% rynku. Na piąte miejsce załapał się Xiaomi, którego specjalnością są najtańsze modele. Piąty producent odpowiada za 7,6% przychodów i 13,7% sprzedanych smartfonów. Cała reszta marek odpowiada za 16,7% przychodów.

Źródło tekstu: counterpoint, wł