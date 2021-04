Counterpoint: Samsung dalej liderem w Europie, ale Apple i Xiaomi mocno w górę

Rynek w Europie jest bardzo zróżnicowany. Poszczególne kraje różni nie tylko stopień zamożności, ale i zwyczajne... upodobania. Dlatego zaciętą walkę toczą Samsung, Apple i Xiaomi.

Europa nie jest może kontynentem wielkim czy też szczególnie ludnym, jest ona jednak rynkiem zamożnym. Szczególnie pod tym względem liczy się jej zachód i północ. Kraje europejskie różni jednak dużo - jako Polacy graniczymy choćby z tak różnymi pod względem zamożności państwami jak Niemcy i Ukraina. Czasami decydują jednak upodobania - Brytyjczycy kochają Apple'a o wiele bardziej niż Francuzi czy Niemcy. Jak zatem wyglądał tak ciekawy rynek w ostatnim kwartale? Według analityków Counterpoint po raz kolejny w Europie zatriumfował Samsung, który ma 32% rynku. Koreańczycy zanotowali niewielki wzrost z 30% w pierwszym kwartale 2020.

Bardzo mocno do przodu ruszyła jednak grupa pościgowa. Drugi Apple urósł z 22% do 28%, natomiast Xiaomi z 11% do 18%. Na czwarte miejsce awansował Oppo, który ma teraz 6%. Producent podwoił w ten sposób udział w rynku. Piąty jest Huawei z 2%. To duży spadek z 9%, trzeba jednak pamiętać, że teraz np. nie liczy się już razem z nim Honor. Powód ciągłych spadków Huaweia na większości rynków znamy - brak usług Google. Około 2% mają też OnePlus, Realme i nowy Honor. Mniejsi producenci spadli z 16% do 10% łącznie.

Źródło tekstu: counterpoint, wł