Google porzucił Samsunga. Gigant zdecydował się na TSMC

Zaledwie wczoraj Google zaprezentował swoje nowe smartfony z rodziny Pixel 10. Na rynek trafiły cztery warianty - podstawowy, Pro, Pro XL oraz składana wersja. Wszystkie z nich oferują wyższą wydajność, większe akumulatory z szybszym ładowaniem, magnetyczne ładowanie bezprzewodowe oraz aż siedem lat wsparcia oprogramowania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Większa wydajność i niższy pobór mocy oraz temperatury

Najważniejszą zmianą jest jednak decyzja o zmianie dotychczasowego producenta układów SoC - zamiast Samsunga, Tensor G5 powstaje w fabrykach TSMC. Co ciekawe, Google miało podobno wyprzedzić Apple w dostępie do technologii 3 nm, mimo że to właśnie Apple od lat uchodzi za priorytetowego klienta Tajwańczyków.

Mamy tutaj do czynienia z procesem technologicznym TSMC N3P, czyli ulepszoną wersją. W porównaniu do "zwykłego" węzła 3 nm dostajemy około 5% wzrostu wydajności przy tym samym zużyciu energii lub redukcję poboru mocy o 5-10% przy zachowaniu dotychczasowych częstotliwości.