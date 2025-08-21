Google porzucił Samsunga. Gigant zdecydował się na TSMC
To koniec długoletniego romansu Amerykanów z Koreańczykami. Tym razem zdecydowano się na związek z Tajwańczykami i trudno się temu dziwić.
Zaledwie wczoraj Google zaprezentował swoje nowe smartfony z rodziny Pixel 10. Na rynek trafiły cztery warianty - podstawowy, Pro, Pro XL oraz składana wersja. Wszystkie z nich oferują wyższą wydajność, większe akumulatory z szybszym ładowaniem, magnetyczne ładowanie bezprzewodowe oraz aż siedem lat wsparcia oprogramowania.
Większa wydajność i niższy pobór mocy oraz temperatury
Najważniejszą zmianą jest jednak decyzja o zmianie dotychczasowego producenta układów SoC - zamiast Samsunga, Tensor G5 powstaje w fabrykach TSMC. Co ciekawe, Google miało podobno wyprzedzić Apple w dostępie do technologii 3 nm, mimo że to właśnie Apple od lat uchodzi za priorytetowego klienta Tajwańczyków.
Mamy tutaj do czynienia z procesem technologicznym TSMC N3P, czyli ulepszoną wersją. W porównaniu do "zwykłego" węzła 3 nm dostajemy około 5% wzrostu wydajności przy tym samym zużyciu energii lub redukcję poboru mocy o 5-10% przy zachowaniu dotychczasowych częstotliwości.
Według danych podanych przez Google, CPU w chipie Tensor G5 jest o 34% szybsze od poprzednika, a zadania związane ze sztuczną inteligencją zyskały aż 60% wzrostu wydajności. Choć nie ujawniono szczegółów dotyczących metod testowych, sam skok wydajności wygląda obiecująco. Ale więcej będzie można powiedzieć po pierwszych testach, które pojawią się również na łamach naszego serwisu.