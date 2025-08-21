Sprzęt

Google porzucił Samsunga. Gigant zdecydował się na TSMC

To koniec długoletniego romansu Amerykanów z Koreańczykami. Tym razem zdecydowano się na związek z Tajwańczykami i trudno się temu dziwić.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:45
0
Zaledwie wczoraj Google zaprezentował swoje nowe smartfony z rodziny Pixel 10. Na rynek trafiły cztery warianty - podstawowy, Pro, Pro XL oraz składana wersja. Wszystkie z nich oferują wyższą wydajność, większe akumulatory z szybszym ładowaniem, magnetyczne ładowanie bezprzewodowe oraz aż siedem lat wsparcia oprogramowania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Większa wydajność i niższy pobór mocy oraz temperatury

Najważniejszą zmianą jest jednak decyzja o zmianie dotychczasowego producenta układów SoC - zamiast Samsunga, Tensor G5 powstaje w fabrykach TSMC. Co ciekawe, Google miało podobno wyprzedzić Apple w dostępie do technologii 3 nm, mimo że to właśnie Apple od lat uchodzi za priorytetowego klienta Tajwańczyków.

Advertisement

Mamy tutaj do czynienia z procesem technologicznym TSMC N3P, czyli ulepszoną wersją. W porównaniu do "zwykłego" węzła 3 nm dostajemy około 5% wzrostu wydajności przy tym samym zużyciu energii lub redukcję poboru mocy o 5-10% przy zachowaniu dotychczasowych częstotliwości.

Według danych podanych przez Google, CPU w chipie Tensor G5 jest o 34% szybsze od poprzednika, a zadania związane ze sztuczną inteligencją zyskały aż 60% wzrostu wydajności. Choć nie ujawniono szczegółów dotyczących metod testowych, sam skok wydajności wygląda obiecująco. Ale więcej będzie można powiedzieć po pierwszych testach, które pojawią się również na łamach naszego serwisu.

Image
telepolis
Google samsung smartfon tsmc 3 nm Tensor G5 Pixel 10 Pro pixel 10 pro xl
Zródła zdjęć: Google
Źródła tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne