Xiaomi pokazało Redmi Note 15. Nowa seria zaskakuje parametrami
Xiaomi wprowadziło na rynek kolejną generację popularnych smartfonów Redmi Note. Na rynek trafiły trzy urządzenia, w których chiński producent postawił na wydajność, duże baterie i mocne aparaty.
Redmi Note 15 – lekki i mocny
Podstawowy Redmi Note 15 dostał wyświetlacz OLED 6,77 cala z odświeżaniem 120 Hz i jasnością szczytową 3200 nitów. Obudowa ma 7,35 mm grubości, a całość waży 178 g. Smartfon spełnia normę IP66, więc jest odporny na kurz i zachlapanie.
Za wydajność odpowiada układ Snapdragon 6 Gen 3, wspierany przez maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix (sensor Light Fusion 400), obok którego znalazł się prosty czujnik głębi. Z przodu mamy aparat 8 Mpix.
Telefon zasilany jest akumulatorem o pojemności 5800 mAh z szybkim ładowaniem 45 W oraz ładowaniem zwrotnym 18 W. Nad całością czuwa Hyper OS 2 (Android 15).
Redmi Note 15 Pro i Pro+ – wyższa półka
Nowe Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ mają większe, 6,83-calowe panele OLED 120 Hz z jasnością do 3200 nitów. Obudowy otrzymały certyfikaty IP66, IP68 i IP69, a producent chwali się odpornością na upadki i ekstremalne warunki.
Wersja Pro pracuje na układzie MediaTek Dimensity 7400 Ultra i ma aparat główny 50 Mpix (Sony LYT-600). Do tego dochodzi aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Wersja Pro+ to nowość z procesorem Snapdragon 7s Gen 4 i potrójnym zestawem aparatów: 50 Mpix (Light Fusion 800 z OIS) + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (aparat ultraszerokokątny).
Oba smartfony dostały akumulator o pojemności 7000 mAh. W Redmi Note 15 Pro z ładowaniem 45 W, w Pro+ zładowaniem 90 W. W tej wersji pojawiła się też Satellite Messaging Edition, czyli pierwszy Redmi z obsługą wiadomości satelitarnych w systemie Beidou.
Dostępność i cena
Seria Redmi Note 15 trafiła już do sprzedaży w Chinach. Ceny wyglądają tak:
- Redmi Note 15 6/128 GB – 999 juanów (510 zł),
- Redmi Note 15 8/128 GB – 1099 juanów (561 zł),
- Redmi Note 15 8/256 GB – 1299 juanów (663 zł),
- Redmi Note 15 12/256 GB – 1499 juanów (765 zł),
- Redmi Note 15 Pro 8/256 GB – 1499 juanów (765 zł),
- Redmi Note 15 Pro 12/256 GB – 1699 juanów (867 zł),
- Redmi Note 15 Pro 12/512 GB – 1899 juanów (969 zł),
- Redmi Note 15 Pro+ 12/256 GB – 1999 juanów (1020 zł),
- Redmi Note 15 Pro+ 12/512 GB – 2199 juanów (1122 zł),
- Redmi Note 15 Pro+ 16/512 GB – 2399 juanów (1225 zł).