Xiaomi pokazało Redmi Note 15. Nowa seria zaskakuje parametrami

Redmi Note 15 – lekki i mocny

Podstawowy Redmi Note 15 dostał wyświetlacz OLED 6,77 cala z odświeżaniem 120 Hz i jasnością szczytową 3200 nitów. Obudowa ma 7,35 mm grubości, a całość waży 178 g. Smartfon spełnia normę IP66, więc jest odporny na kurz i zachlapanie.

Za wydajność odpowiada układ Snapdragon 6 Gen 3, wspierany przez maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix (sensor Light Fusion 400), obok którego znalazł się prosty czujnik głębi. Z przodu mamy aparat 8 Mpix.

Telefon zasilany jest akumulatorem o pojemności 5800 mAh z szybkim ładowaniem 45 W oraz ładowaniem zwrotnym 18 W. Nad całością czuwa Hyper OS 2 (Android 15).

Redmi Note 15 Pro i Pro+ – wyższa półka

Nowe Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ mają większe, 6,83-calowe panele OLED 120 Hz z jasnością do 3200 nitów. Obudowy otrzymały certyfikaty IP66, IP68 i IP69, a producent chwali się odpornością na upadki i ekstremalne warunki.

Wersja Pro pracuje na układzie MediaTek Dimensity 7400 Ultra i ma aparat główny 50 Mpix (Sony LYT-600). Do tego dochodzi aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Wersja Pro+ to nowość z procesorem Snapdragon 7s Gen 4 i potrójnym zestawem aparatów: 50 Mpix (Light Fusion 800 z OIS) + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (aparat ultraszerokokątny).

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro+

Oba smartfony dostały akumulator o pojemności 7000 mAh. W Redmi Note 15 Pro z ładowaniem 45 W, w Pro+ zładowaniem 90 W. W tej wersji pojawiła się też Satellite Messaging Edition, czyli pierwszy Redmi z obsługą wiadomości satelitarnych w systemie Beidou.

Dostępność i cena

Seria Redmi Note 15 trafiła już do sprzedaży w Chinach. Ceny wyglądają tak: