Jest nowy Snapdragon z łącznością satelitarną dla smartwatchy

Nowy układ z satelitarnym SMS-em

Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 2 to nowa platforma dla smartwatchy, która obsługuje NB-NTN, czyli łączność satelitarną w wąskim paśmie. Dzięki temu możliwe będzie wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości alarmowych w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej czy Wi-Fi. To rozwiązanie ma szczególne znaczenie w przypadku osób podróżujących w trudno dostępne regiony.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dokładniejsze pozycjonowanie

Drugą ważną nowością jest GPS wspierany przez uczenie maszynowe. Qualcomm chwali się, że technologia Location Machine Learning 3.0 pozwala poprawić dokładność lokalizacji nawet o 50%. Różnicę mają odczuć użytkownicy w zatłoczonych miastach czy głębokich dolinach, gdzie zwykły GPS często zawodzi.

Mniejsze i oszczędniejsze układy