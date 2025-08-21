Jest nowy Snapdragon z łącznością satelitarną dla smartwatchy
Smartwatche stają się coraz bardziej samodzielne. Nowe układy Qualcomma mają sprawić, że nawet w górach czy na oceanie zegarek nie zostawi nas bez kontaktu ze światem.
Nowy układ z satelitarnym SMS-em
Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 2 to nowa platforma dla smartwatchy, która obsługuje NB-NTN, czyli łączność satelitarną w wąskim paśmie. Dzięki temu możliwe będzie wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości alarmowych w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej czy Wi-Fi. To rozwiązanie ma szczególne znaczenie w przypadku osób podróżujących w trudno dostępne regiony.
Dokładniejsze pozycjonowanie
Drugą ważną nowością jest GPS wspierany przez uczenie maszynowe. Qualcomm chwali się, że technologia Location Machine Learning 3.0 pozwala poprawić dokładność lokalizacji nawet o 50%. Różnicę mają odczuć użytkownicy w zatłoczonych miastach czy głębokich dolinach, gdzie zwykły GPS często zawodzi.
Mniejsze i oszczędniejsze układy
Snapdragon W5+ Gen 2 powstaje w procesie 4 nm i ma zredukowany układ radiowy RFFE, który jest mniejszy o około 20% i zużywa mniej energii. Producent podkreśla, że dzięki temu zegarki mogą być lżejsze, a ich bateria wytrzyma dłużej. Platforma jest także zoptymalizowana pod Wear OS i obsługuje wiele nowoczesnych funkcji, od niskoprądowych trybów pracy po rozbudowaną obsługę czujników.