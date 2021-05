Realme 8 5G już w Polsce. Wchodzi do Plusa w bardzo niskiej cenie

Zgodnie z zapowiedziami dziś w Polsce zadebiutował Realme 8 5G. Telefon dostępny będzie w ofercie Plusa, a także na wolnym rynku. U operatora kusi szczególnie atrakcyjną ceną.

Firma Realme poinformowała dziś o debiucie swojego budżetowego telefonu Realme 8 5G w Europie i w Polsce. Podczas wirtualnej premiery producent przedstawił zalety telefonu, podał także ceny za ten model na naszym kontynencie. W Polsce kwoty te przedstawiają się nadzwyczaj zachęcająco.

Realme 8 5G – ile kosztuje?

Realme 8 5G w Europie debiutuje w wersjach z pamięcią 4/64 GB oraz 6/128 GB, niestety producent nie zdecydował się na wprowadzenie w naszej części świata najlepszego wariantu z 8 GB RAM i 128 GB ROM.

Jak się okazuje, w Polsce telefon Realme 8 5G w wariancie pamięci 4/64 GB będzie dostępny na wyłączność w Plusie, gdzie już wkrótce zadebiutuje w planach abonamentowych dedykowanych dla użytkowników 5G. W nich jego cena wyniesie 999 zł, czyli tyle, co poprzednik Realme 7 5G. Natomiast w szerszej sprzedaży na wolnym rynku będzie można dostać nieco lepiej wyposażony model z 6 GB RAM i 128 GB ROM, ale jego cena jest też nieco wyższa – 1099 zł. To jednak wciąż atrakcyjna kwota. Ten wariant sprzedawany będzie od dziś – na początek w sieci sklepów RTV Euro AGD, z czasem jednak ma się też pojawić się w ofertach innych operatorów.

Realme 8 5G – co to za telefon?

Realme 8 5G to telefon budżetowy, który jednak zachęca ciekawą jak na ten przedział specyfikacją. Urządzenie wyposażone jest w ekran IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1800, proporcje 20:9). Odświeżanie wyświetlacza wynosi 90 Hz.

Moc do pracy Realme 8 5G dostarcza układ MediaTek Dimensity 700 5G wykonany w litografii 7 nm. Wbudowany modem 5G obsługuje sieci SA i NSA, zapewniając teoretyczną prędkość pobierania danych do 2,77 Gbps. Interesujące jest to, że smartfon wspiera tryb 5G DSDS (Dual SIM, Dual Standby), co gwarantuje, że internet mobilny 5G będzie działał na każdej z dwóch kart SIM.

Pamięć wewnętrzną 64 lub 128 GB w Realme 8 5G można rozbudować za pomocą karty microSD 1 TB. Sekcję fotograficzną tworzy główny aparat 48 Mpix (Samsung GM1, f/1,8), któremu towarzyszy monochromatyczny aparat do portretów 2 Mpix i aparat makro 2 Mpix (4 cm). Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 16 Mpix.

W Realme 8 5G nie zabrakło bocznego boku czytnika linii papilarnych, który został zintegrowany z przyciskiem zasilania. Smartfon oferuje także gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm oraz moduł NFC z płatnościami zbliżeniowymi. Baterię 5000 mAh w Realme 8 5G zasilimy z mocą 18 W. Wszystkim dyryguje Android 11 z Realme UI 2.0.

