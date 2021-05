Realme szykuje laptopy - miał być czerwiec, będzie jesień

Chiński Realme ciągle pracuje nad wzbogaceniem swojej oferty o nowe urządzenia. Do oferty w tym roku trafią też laptopy.

Realme odniósł duży sukces na rynku smartfonów, a wszystko to dzięki zdecydowanemu uderzeniu na najniższą półkę cenową, którą do tej pory za swoją własność uważał Xiaomi. Młodszy brat Oppo, Vivo i OnePlusa stał się najszybciej rozwijającym się producentem smartfonów na świecie. Realme nie działa jednak wyłącznie w tym segmencie. Chińczycy mają w swojej ofercie też akcesoria elektroniki noszonej, takie jak słuchawki i zegarki. To jednak nie wszystko - Realme pomyślał też o telewizorach, powerbankach, żarówkach, czy nawet szczoteczce do zębów. Brakowało w tym zestawieniu czegoś tak oczywistego jak laptop.

W styczniu informowaliśmy, że Realme planuje wydać go w czerwcu. Okazuje się jednak, że najprawdopodobniej nastąpi to w trzecim kwartale 2021. Teraz Realme przeprowadza w Indiach ankietę, gdzie pyta o to co powinien mieć wymarzony laptop, ile klienci są w stanie zapłacić i ... laptopa, jakiej marki mają teraz. Co ciekawe, do wyboru nie ma jednego z trzech największych producentów na rynku, czyli HP. Do wyboru są jednak Lenovo i Dell. Z mniej popularnych marek na rynku można wybrać np. Asusa, Honora i Xiaomi.

