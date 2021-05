Xiaomi Redmi Note 10 Pro: coraz bliżej ideału. To świetny telefon z jedną wadą

Redmi Note 10 Pro dostępny za kwotę od 1300 zł zwraca uwagę nie tylko wyglądem prawie jak flagowiec, ale ładnym ekranem AMOLED oraz poczwórnym aparatem z główną matrycą 108 Mpix. Takie połączenie kusi – zobaczmy więc, jak telefon sprawdza się w praktyce.

Dane techniczne

Obudowa ze szkła o wymiarach 164 x 76,5 x 8,1 mm i wadze 193 g, szczelność IP53,

Ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 , proporcjach 20:9, szkło Gorilla Glass 5, HDR10,

Układ Qualcomm Snapdragon 732G (Kryo 470 Gold 2x 2,3 GHz, Kryo 470 Silver 6x 1,8 GHz, GPU Adreno 618), odświeżanie do 120 Hz,

Pamięć RAM 6 lub 8 GB, pamięć wewnętrzna UFS 2.2 64 lub 128 GB, karty pamięci microSD,

Modem Snapdragon X15, łączność LTE kat. 15 (800 Mbps), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.1, A2DP, LE,

NFC z płatnościami zbliżeniowymi,

Lokalizacja GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou,

USB 2.0 typu C,

Czytnik linii papilarnych z boku obudowy,

Podczerwień i funckja pilota,

Głośniki stereo, wyjście audio 3,5 mm, dźwięk 24-bit 192 kHz, Hi-Res Audio,

Aparat 108 Mpix (f/1,9, 26 mm, 1/1,52", łączenie pikseli 9-w-1 , 0,7 µm, PDAF), 8 Mpix (f/2,2, szeroki kąt 118˚, 1/4,0", 1,12 µm), 5 Mpix (telemacro, f/2.4, AF) i czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4). Przedni aparat 16 Mpix (f/2,45),

Nagrywanie wideo 4K w 30 kl./s, 1080p w 30 lub 60 kl./s,

Akumulator 5020 mAh z ładowaniem 33 W,

Android 11 z MIUI 12,

Cena: od 1299 zł do 1499 zł.

Co w zestawie?

W pudełku z Redmi Note 10 Pro znajdziemy standardowy zestaw, jakiego można oczekiwać po telefonie tej marki. Poza samym urządzeniem producent umieścił w pudełku ładowarkę Xiaomi MDY-11-EZ o maksymalnej mocy wyjściowej 33 W, kabel USB C, kluczyk do kart, a do tego etui na telefon – zwykłe, silikonowe, ale przydatne do podstawowych zastosowań. Etui ma bezpośrednie wycięcie na czytnik linii papilarnych oraz głośniki i porty, z wyjątkiem portu USB – tu dostęp zabezpiecza niewielka zaślepka, chroniąca złącze.

