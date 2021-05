Telefony Xiaomi w ofercie tygodnia Orange

W Orange trwa kolejna oferta tygodnia. Do środy, 26 maja, do końca dnia można taniej kupić smartfony firmy Xiaomi, modele Mi 10T 5G oraz Redmi Note 10 Pro. Oferta dotyczy urządzeń bez abonamentu.

Tym razem, w ramach oferty tygodnia, pomarańczowy operator obniżył o 100 zł ceny dwóch smartfonów firmy Xiaomi. W Orange można je kupić taniej do 26 maja tego roku, do końca dnia. Promowane urządzenia to:

Xiaomi Mi 10T 5G 6/128 GB w 20 ratach po 79,95 zł (razem 1599 zł)

Redmi Note 10 Pro 6/64 GB w 20 ratach po 59,95 zł (1195 zł)

Zestawy ze smartwatchami

Miłośnicy Xiaomi i technologicznych gadżetów, poszukujący nowego sprzętu lub propozycji na prezent, znajdą w Orange wiele modeli tej marki. W promocyjnej cenie można teraz kupić na przykład zestawy:

W przedsprzedaży dostępny jest również Xiaomi Mi 11i 5G w duecie z zegarkiem Xiaomi Mi Watch.

Odkup telefonów – nowa edycja z Xiaomi

Orange Polska przypomina przy okazji, że kupując nowy smartfon warto też pomyśleć o odsprzedaży dotychczasowego urządzenia. Od 20 maja do 30 czerwca tego roku lub do wyczerpania bonów, przynosząc do salonu pomarańczowego operatora swój stary telefon, można otrzymać kupon obniżający cenę na jeden z nowych telefonów Xiaomi. Welkość dodatkowej gratyfikacji wynosi:

100 zł przy zakupie smartfonu Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6/64 GB DS,

przy zakupie smartfonu Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6/64 GB DS, 150 zł przy zakupie smartfonu Redmi Note 9T 5G 4/128 GB DS,

przy zakupie smartfonu Redmi Note 9T 5G 4/128 GB DS, 200 zł przy zakupie smartfonu Xiaomi Mi 10T 5G 6/128 GB DS.

Źródło tekstu: Orange