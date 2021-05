Zmiany w zarządzie Orange Polska. To przygotowanie do nowej strategii

Orange Polska przygotowuje nową strategię. Ma w tym pomóc wzmocnienie zespołu zarządzającego spółki. Z początkiem lipca Jolanta Dudek obejmie nadzór nad działaniami na rynku konsumenckim, a Bożena Leśniewska będzie odpowiedzialna także ze obsługę i doświadczenia klientów biznesowych. Do ścisłego kierownictwa firmy dołącza Artur Stankiewicz, obejmujący nowo utworzone stanowisko dyrektora wykonawczego ds. digitalizacji.

Jestem przekonany, że ogłoszone dzisiaj zmiany wzmocnią naszą firmę w realizacji nowej strategii, którą ogłosimy w czerwcu. Powierzenie relacji z klientami dwóm głównym liniom biznesowym, kierowanym przez Jolę i Bożenę, będzie korzystne dla naszych klientów. Dzięki temu wzmacniamy nasze działania na rzecz budowania wartości. Aby skutecznie konkurować i dalej podnosić naszą efektywność, musimy szybciej i skuteczniej cyfryzować nasze działania: w sprzedaży, obsłudze klienta czy naszych wewnętrznych procesach. Wierzę, że Artur dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, m.in. związanemu z budową innowacyjnej oferty Orange Flex, jest właściwą osobą, aby rozpędzić cyfrowy rozwój naszej firmy.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Od 1 lipca 2021 roku Jolanta Dudek pokieruje pionem konsumenckim firmy, obejmując struktury rynku konsumenckiego oraz relacje z klientem indywidualnym, jako wiceprezes ds. rynku konsumenckiego. Obsługa klienta biznesowego zostanie włączona do pionu rynku biznesowego, kierowanego przez Bożenę Leśniewską. Umiejscowienie obsługi klienta zgodnie z liniami biznesowymi pomoże usprawnić procesy i lepiej odpowiadać na potrzeby klientów na każdym etapie ich relacji z Orange. Artur Stankiewicz obejmie natomiast nowo utworzone stanowisko dyrektora wykonawczego ds. digitalizacji (Chief Digital Officer), wchodząc do komitetu wykonawczego firmy, gdzie jego misją będzie rozwinięcie cyfrowych kanałów sprzedaży oraz opieki nad klientem. Będzie on raportował bezpośrednio do prezesa.

Zmiany zatwierdziła Rada Nadzorcza Orange Polska podczas posiedzenia 19 maja. Nowa struktura ścisłego kierownictwa firmy odpowiada strategicznemu znaczeniu cyfryzacji jako jednemu z kluczowych priorytetów Orange.

Joanna Dudek

Jolanta Dudek będzie od 1 lipca 2021 roku wiceprezesem Orange Polska ds. rynku konsumenckiego. Od 2013 roku odpowiada w firmie za obszar relacji z klientami, od 2015 roku w zarządzie spółki. Karierę w branży telekomunikacyjnej rozpoczęła w 2000 roku w PTK Centertel sp. z o.o. na stanowiskach menadżerskich związanych z zarządzaniem obsługą Klientów Indywidualnych. W latach 2004-2010 pełniła funkcję Dyrektora Obsługi Klientów Biznesowych sieci komórkowej Orange. W październiku 2010 roku objęła stanowisko Dyrektora Obsługi Klientów Biznesowych w Orange Customer Service sp. z o.o. Od listopada 2013 była Dyrektorem Wykonawczym ds. Obsługi Klientów w Orange Polska. Do czasu włączenia obszaru Obsługi Klienta do struktur Orange Polska w 2016 roku, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Orange Customer Service.

Joanna Dudek ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Gospodarką Europejską, uzyskując dyplom francuskiej École des Hautes Études Commerciales (HÉC) w Jouy-en-Josas oraz Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Jest również absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa (2013) i Szkoły Mentorów (2015) przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Bożena Leśniewska

Obecnie, jako wiceprezes Zarządu Orange Polska, Bożena Leśniewska odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions, BlueSoft i Craftware. Od ponad 20 lat związana z sektorem telekomunikacyjnym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w DHL International Ltd. Od 1996 roku odpowiadała za rynek sprzedaży w firmie Polkomtel S.A. W 2006 roku dołączyła do zespołu Orange Polska w PTK Centertel jako Zastępca Dyrektora Pionu Sprzedaży Rynku Biznesowego, a następnie Dyrektor Pionu Sprzedaży do Klientów Biznesowych. Od 2008 roku była Dyrektorem Pionu Klientów Biznesowych, a potem Dyrektorem Sprzedaży jednocześnie w PTK Centertel i w Orange Polska. W listopadzie 2013 roku objęła stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Orange Polska, a dwa lata później została Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji.

Bożena Leśniewska to absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademii Mentoringu oraz Advanced Management Programme na INSEAD. Pełni funkcję członka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Fundacji Orange i Professional Women Network (PWN). Jest też Prezesem stowarzyszenia LiderShe. Aktywna mentorka w programach mentoringowych, m.in. Fundacji Vital Voices i Fundacji Perspektywy, a także współautorka pierwszych w Europie studiów dla kobiet – Akademii Przywództwa Kobiet na Akademii Leona Koźmińskiego.

Artur Stankiewicz

1 lipca Artur Stankiewicz obejmie funkcję dyrektora wykonawczego ds. digitalizacji (Chief Digital Officer) w Orange Polska. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w Polkomtel S.A., w obszarze Sprzedaży B2B. Od 2007 roku zarządzał Sprzedażą B2B w Orange Polska, najpierw jako Dyrektor Sprzedaży Bezpośredniej. W latach 2014–2017 odpowiadał za Sprzedaż i Marketing w Segmentach Biznesowych SOHO i SME, stworzył konwergentną ofertę światłowodową Orange dla małych i średnich firm oraz kierował transformacją struktur sprzedaży w kierunku wzrostu wartości i jakości obsługi klienta. Następnie objął stanowisko Dyrektora Marketingu Rynku Konsumenckiego (2017-2021). Odpowiadał m.in. za budowę i rozwój Orange Flex – pierwszej w pełni cyfrowej usługi telekomunikacyjnej na polskim rynku, a także przygotowanie i wdrożenie z sukcesem strategii „więcej za więcej”, nakierowanej na wzrost marży i wartości generowanej przez klienta. W latach 2010–2017 był członkiem Rady Nadzorczej Orange Retail S.A.

Artur Stankiewicz ukończył z wyróżnieniem Inżynierię Sterowania na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, jest absolwentem MBA na Université du Québec a Montréal oraz studiów Advanced Management Program na INSEAD.

Źródło tekstu: Orange