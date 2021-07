Plus: nowy, tańszy abonament z 5G i podwojone gigabajty na stałe

Plus wprowadza nowy, niższy abonament internetowy zapewniający dostęp do sieci 5G przez cały czas trwania umowy. Operator na stałe podwaja też pakiety danych w wybranych abonamentach.

Od 19 lipca w ofercie internetowej dla klientów indywidualnych pojawi się tańszy abonament zapewniający dostęp do technologii 5G Plusa. Jest to pakiet 250 GB na miesiąc w cenie 75 zł. Bez zmian pozostają dwa wyższe abonamenty z 5G, czyli 500 GB/mies. za 100 zł z oraz 1000 GB/mies. za 200 zł.

W analogiczny sposób skonstruowana została oferta dla firm. W nowym, najniższym abonamencie z 5G za 75 zł + VAT osoby prowadzące firmy otrzymują pakiet 300 GB do wykorzystania co miesiąc. Tak jak do tej pory, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z abonamentów z większą liczbą gigabajtów: 600 GB/mies. za 100 zł + VAT lub 1200 GB/mies. za 200 zł + VAT.

W każdym z abonamentów z dostępem do 5G po wykorzystaniu podstawowego pakietu gigabajtów można nadal transmitować dane z prędkością do 1 Mb/s.

W zasięgu 5G w Plusie znajduje się już ponad 13 mln osób, czyli co trzeci mieszkaniec naszego kraju. Portfolio urządzeń z obsługą sieci najnowszej generacji liczy ponad 30 smartfonów i routerów.

Dwa razy więcej giga na stałe

Ponadto, także od 19 lipca Plus na stałe podwaja gigabajty w wybranych abonamentach w ofercie internetu mobilnego bez 5G. W cenie 40 zł miesięcznie klienci otrzymają 90 GB. Wszyscy, którzy potrzebują jeszcze więcej internetu, mogą wybrać abonament za 50 zł ze 120 GB co miesiąc. W obu taryfach po wykorzystaniu pakietu podstawowego będzie można nadal korzystać z internetu z szybkością do 1 Mb/s. Najtańszym abonamentem pozostanie taryfa z 30 GB za 30 zł.

Podobne zmiany dotyczą oferty dla firm. Za 40 zł + VAT/mies. przedsiębiorcy otrzymują 100 GB. W cenie 50 zł + VAT/mies. dostają jeszcze większy pakiet danych – 140 GB. Za najtańszy abonament z 35 GB miesięcznie zapłacą niezmiennie 30 zł + VAT. W każdym z abonamentów po wykorzystaniu pakietu GB klient może przesyłać dane z prędkością do 1 Mb/s.

Wszystkie wyżej podane ceny zawierają 10 zł rabatu za e-fakturę. Ponadto każdy klient, który ma przynajmniej jedną usługę Plusa lub Cyfrowego Polsatu, dokupując internet mobilny, może otrzymać na niego 10 zł/mies. rabatu w programie smartDOM niezależnie od wysokości abonamentu. Klienci mający abonament głosowy w Plusie za min. 49,90 zł, którzy dokupią w wybranych ofertach Internet mobilny, otrzymają 25 zł/mies. rabatu w ramach programu smartDOM.

