Rok za darmo. Bonus w Mój Orange i Orange Flex z okazji Open’er Park

W tym tygodniu w akcji „Środy z Mój Orange” operator rozdaje Video Pass za darmo na 6 miesięcy. To jednak nie koniec bonusów, jakie przewidział Orange dla użytkowników swojej aplikacji. Jest też coś dla miłośników muzyki, z okazji startującego dziś wydarzenia Open’er Park.

Impreza o nazwie Open’er Park Powered by Orange to jednorazowa akcja, która ma wypełnić dziurę po przeniesionym na przyszły rok festiwalu Open’er. To nietypowe, bo ukształtowane przez pandemiczne ograniczenia wydarzenie muzyczne rusza już dziś i potrwa aż do 22 sierpnia, a odbywać się będzie w Parku Kolibki w Gdyni. Wśród ogłoszonych artystów są m.in Måneskin, Dawid Podsiadło, Quebonafide, Artur Rojek, Brodka, Zalewski, Mery Spolsky, Margaret, OIO/Schafter i wielu innych.

Zobacz: Orange: Open’er Festival przeniesiony na 2022 rok, w tym będzie za to Open’er Park

Music Pass za darmo w Orange

Z okazji Open’er Park Powered by Orange operator przygotował niespodziankę dla swoich klientów indywidualnych. W akcji „Środy z Mój Orange” będą oni mogli za darmo skorzystać z usługi Music Pass, czyli nielimitowanego transferu danych w najlepszych serwisach muzycznych. Każdy abonamentowy klient Orange, który między 21 a 27 lipca lub później między 11 a 17 sierpnia aktywuje usługę, będzie mógł cieszyć się muzyką m.in. Open’erowych artystów bez zużywania pakietu danych z abonamentu przez 12 miesięcy za darmo.

Wszyscy użytkownicy Orange Flex również mogą cieszyć się z promocji na Music Pass za 0 zł przez 365 dni, już teraz. Wystarczy, że wejdą do Klubu Flex i aktywują kod promocyjny w terminie do 22 sierpnia.

Usługa Music Pass w Orange obejmuje serwisy: Tidal, Spotify, Amazon Music, Deezer, Polskie Radio, Apple Music i Open FM.

Zobacz: Orange: doładuj telefon i wygraj 30 tysięcy złotych. Albo iPhone’a lub Galaxy

Potrójne Silent Disco i szafli z ładowaniem

Na imprezie Open’er Park Powered by Orange operator przygotował wiele nietypowych atrakcji jak na przykład Silent Disco. Uczestnicy będą mogli bawić się w rytmie muzyki granej na trzech kanałach muzycznych i odsłuchiwanej na słuchawkach. W namiotach z efektami wizualnymi zaproszeni DJ-e zaserwują miszmasz różnych stylów, gatunków i technik. Po koncertach, a także w każdą środę do godziny 1.00 w nocy muzyka poleci w trzech indywidualnych kanałach – Orange Love, #hello5G i Orange Flex.

Dla uczestników Open’er Park Powered by Orange pomarańczowy operator zapewni także szafki depozytowe z możliwością ładowania urządzeń mobilnych. Będą one zlokalizowane w dwóch kontenerach, w strefie parkowej przed wejściem do strefy koncertowej. Każda szafka będzie zabezpieczona personalizowanym kodem, który pozwoli na bezpieczne przechowanie pozostawionych rzeczy.

Zobacz: Środa z Mój Orange: pół roku darmowego oglądania wideo. 120 zł w kieszeni

Zobacz: Darmowe GB w Orange Flex. Aplikacja została zintegrowana z HMS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Orange