Orange: doładuj telefon i wygraj 30 tysięcy złotych. Albo iPhone’a lub Galaxy

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Wakacje z Orange”, który skierowany jest do użytkowników ofert na kartę. Na zwycięzców czekają: 30 tysięcy złotych, smartfony Apple’a i Samsunga, a także doładowania i vouchery na zakupy w Media Expert. Łączna liczba nagród wynosi aż 369.

„Wakacje z Orange” to cykliczny konkurs, który operator organizuje co roku, kusząc atrakcyjnymi nagrodami. Tak jest i tym razem.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy doładować telefon online – za pośrednictwem strony banku, w aplikacji Mój Orange lub poprzez doladowania.orange.pl.

Następnie, na stronie konkursu www.wakacjezorange.pl należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, udzielając w nim odpowiedzi na zadanie konkursowe. Autorzy najlepszych prac, którzy w kreatywny sposób rozwiną konkursowe zdanie:

Moje wakacje są zawsze z Orange ponieważ…

mają szansę na zgarnięcie jednej z atrakcyjnych nagród. Uczestnik może zaproponować dowolną liczbę odpowiedzi, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę w konkursie. Ponadto do każdego doładowania może zostać przypisana tylko jedna odpowiedź, a jeśli uczestnik prześle więcej niż jedną odpowiedź przypisaną do danego doładowania, to w konkursie udział weźmie to pierwsze zgłoszenie.

Nagrody, które czekają na zwycięzców:

1x 30 000 zł

3x iPhone 12 Pro 128 GB

128 GB 5 x iPhone 12 Mini 64 GB

64 GB 10 x Samsung Galaxy A72

50 x bon o wartości 1000 zł do Media Expert

o wartości do Media Expert 300 x doładowanie 30 zł

Konkurs już ruszył 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2021 r. Zwycięzców wyłoni specjalna komisja konkursowa. Organizatorem wraz z Orange jest Blue Media.

