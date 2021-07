Orange Flex: Dodatkowe gigabajty i Video Pass za darmo na wakacje

Orange udostępnia darmowy Zestaw Wakacyjny dla użytkowników oferty Flex. W jego skład wchodzą darmowe gigabajty do wykorzystania w kraju i w roamingu w UE, a także Video Pass za 0 zł.

Orange rozpoczyna lato z Flexem. W ramach wakacyjnej promocji, nowi i obecni użytkownicy tej oferty mogą otrzymać w Klubie Flex dodatkowe gigabajty do wykorzystania w kraju oraz podczas podróży po krajach Unii Europejskiej, a także pakiet Video Pass za 0 zł.

W skład Zestawu Wakacyjnego Flex wchodzą:

pakiet 2 GB w roamingu w UE, ważny przez 30 dni,

dwa pakiety po 25 GB (razem 50 GB), każdy ważny przez 30 dni,

Video Pass ważny przez 30 dni.

Na wakacjach liczą się gigabajty, by swobodnie korzystać z Internetu. Flex daje użytkownikom w prezencie 2 GB w roamingu w Unii Europejskiej, które można wykorzystać podczas zagranicznych podróży. Dla tych, którzy preferują wypoczynek w kraju, pomarańczowy operator przygotował dwa pakiety po 25 GB każdy. Video Pass za 0 zł na 30 dni to możliwość oglądania filmów i seriali bez zużycia dostępnej paczki danych między innymi w takich serwisach, jak HBO GO, Netflix, YouTube, VOD.PL, Player, Canal+, TVP Sport, CDA Premium, Ipla i Orange TV Go.

Kody promocyjne czekają na użytkowników w Klubie Flex. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku. Więcej szczegółów w regulaminie.

