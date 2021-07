nju mobile: 60 GB internetu na lato

Lato w pełni, a operatorzy nie kończą z wakacyjnymi okazjami. Nową promocję przygotował nju mobile – dzięki tej ofercie można dostać w sumie 60 GB internetu. Niestety, nie skorzystają z niej obecni klienci.

Na wakacje nju mobile daje bonusowa paczkę 60 GB, która podzielona jest na dwa pakiety po 30 GB. Każdy z pakietów jest ważny przez 30 dni od chwili jego włączenia. Promocja trwa do 31 sierpnia.

Kto może skorzystać z tej promocji? Operator chce przyciągnąć do nju większą liczbę użytkowników, więc oferta skierowana jest tylko do nowych klientów, którzy zakupią ofertę nju na abonament lub internet mobilny w nju. Akcja rusza dzisiaj, 1 lipca, i potrwa do końca sierpnia. W tym okresie abonent może skorzystać z promocji dwa razy dla każdego uruchomionego numeru. Obecni klienci nju mobile muszą czekać na inną okazję.

Zobacz: Orange daje dwa razy więcej gigabajtów. Gdzie je odebrać?

Usługę można włączyć, wysyłając SMS o treści WAKACJE pod nr 80855.

Pakiet 60 GB można wykorzystać tylko na numerze, z którego został wysłany SMS, a gigabajty nie są współdzielone. Jeżeli jednak klient kupi tę ofertę w parze lub w opcji trio bonus, będzie mógł włączyć pakiet na każdym numerze osobno, łącznie więc otrzyma aż 120 lub 180 GB. Z bonusowego internetu można skorzystać na terenie Polski.

Pakiet wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed pakietami internetu dostępnymi w ofercie, z której korzysta abonent oraz przed środkami aktywowanymi na podstawie innych promocji.

Zobacz: Nju mobile: 8 GB Internetu na ósme urodziny

Zobacz: T-Mobile: bezpłatny pakiet 1 GB w roamingu w UE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange Polska

Źródło tekstu: Orange Polska