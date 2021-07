Orange daje dwa razy więcej gigabajtów. Gdzie je odebrać?

Orange rusza z kolejną promocją swoich ofert bez limitu dla użytkowników na kartę. Użytkownicy, którzy aktywują dowolną wersję takiej oferty, dostaną podwójną paczkę internetu. Co trzeba zrobić, by się załapać na okazję?

Klienci ofert Orange na kartę, którzy aktywują dowolną wersję usługi „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” lub „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” poprzez konto Mój Orange, dostaną w prezencie dwa razy więcej gigabajtów. Co jednak ważne, tym razem nie chodzi tylko o aplikację Mój Orange, ale także serwis online. Nowa oferta przeznaczona jest dla wszystkich klientów Orange na kartę: taryf Orange YES, Orange POP, Orange Free na kartę.

Jak dokładnie działa? Przykładowo: jeśli użytkownik wykupi usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 15 GB” w wersji jednorazowej za 30 zł, to otrzyma gratis kolejne 15 GB i w sumie będzie miał na swoim koncie 30 GB.

Przy zakupie usługi w wariancie cyklicznym, ilość GB zostanie podwojona przez dwa kolejne odnowienia. Promocja zostanie włączona automatycznie i będzie aktywna na danym numerze abonenta, pod warunkiem aktywacji w okresie promocji jakiejkolwiek wersji usługi „Bez limitu” (jednorazowej, cyklicznej) w aplikacji Mój Orange lub poprzez konto Mój Orange.

Z promocji można skorzystać w dniach 1 lipca do 30 września 2021. Każda aktywacja w czasie trwania promocji w Mój Orange będzie przyznawała bonus. Jeśli klient ma bonusowe gigabajty z usługi „Internet za darmo” lub z bonusu na start po aktywacji startera, to będą one wykorzystywane przed pakietem gigabajtów z obecnej promocji.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange