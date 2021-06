Orange ogłasza Flex Hour, nową akcję cykliczną. Okazje tylko przez godzinę!

Flex Hour – tak nazywa się nowa, cykliczna akcja Orange, która odbywać się będzie w każdy czwartek, o godz. 14:00. Jak nazwa sugeruje, jest to propozycja skierowana do użytkowników oferty Orange Flex. Co przygotował dla nich operator?

Flex Hour to akcja, w której użytkownicy tej oferty będą mogli upolować smartfony i inne urządzenia w korzystnych, obniżonych cenach. Operator obiecuje, że rabaty na sprzęt wyniosą minimum 14%.

Co jednak ważne, aby skorzystać z cotygodniowych okazji, klienci Orange Flex będą musieli wykazać się nie lada refleksem, bo oferta będzie dostępna tylko przez godzinę.

Flex Hour: upoluj Xiaomi Mi 10T ze smartwatchem

Na dobry początek operator przygotował gratkę dla fanów marki Xiaomi – zestaw Xiaomi Mi 10T z Mi Watch Lite za 1 459 zł, czyli 240 zł taniej. Telefon z zegarkiem dostępny jest zarówno przy płatności gotówkowej (karta kredytowa/BLIK), jak również w 30 ratach 0% po 48,63 zł/miesięcznie. Liczba produktów w tej cenie jest limitowana, więc w tej i w kolejnych akacjach liczy się czas – kto pierwszy, ten lepszy.

Wkrótce Maraton Flex Nocy

Na firmowym blogu operator ujawnił też, jaką kolejną okazję przygotował dla klientów Orange Flex. We wtorek 22 czerwca w sklepie Flex startuje Maraton Flex Nocy. Przez 8 kolejnych dni, od 18 do 6 rano, do kupienia będą produkty Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo w świetnych cenach.

Tych, którzy nie mają jeszcze aplikacji Orange Flex operator zaprasza do wizyty w Google Play lub AppStore, pobrania aplikacji i skorzystania z kodu FLEX3 na 3 miesiące subskrypcji Flex za 1 zł/miesięcznie każdy.

