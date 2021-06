Orange Flex jest neutralny dla klimatu – tak twierdzą Pomarańczowi

Pomarańczowy operator chwali się, że Orange Flex jest pierwszą usługą telekomunikacyjną neutralną dla klimatu. To dzięki zasilaniu energią odnawialną ze zbudowanych na potrzeby Orange farm wiatrowych w Wielkopolsce.

Orange Flex od początku swojego istnienia wprowadza na rynek telekomunikacyjny nową jakość. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nabiera to nowego wymiaru. W Orange troska o środowisko staje się częścią naszych codziennych działań i logiki biznesowej, to coś więcej niż dodatkowe zobowiązanie. Neutralność klimatyczna Orange Flex to doskonały przykład realizacji tej filozofii. Bardzo się cieszę, że możemy od dziś oferować naszym klientom usługę, która jest dla nich atrakcyjna, korzystna, i jednocześnie pomaga ograniczać negatywny wpływ człowieka na planetę.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Korzystanie z Orange Flex przez jednego użytkownika wiąże się z emisją 3,273 kg CO 2 e miesięcznie, co zostało wyliczone zgodnie z zasadami GHG Protocol, uznanego międzynarodowego standardu. W Orange Flex ponad 90% miesięcznego śladu węglowego związane jest z zużyciem energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia usług. Od teraz całość tej energii będzie pochodziła z odnawialnych źródeł, co jest możliwe dzięki działającym już dwóm farmom wiatrowym, które powstały na potrzeby Orange w okolicach Poznania. Wytwarzanie energii odnawialnej nie powoduje bezpośrednich emisji CO 2 e do atmosfery, jest więc działaniem na rzecz planety, dzięki ograniczaniu efektu cieplarnianego związanego z emisjami gazów cieplarnianych.

Zobacz: Koniec „miasta meneli”. Łódź będzie polskim Dubajem dzięki 5G Orange

Zobacz: W Orange rusza Zielony Tydzień

Od początku Orange Flex ogranicza też źródła emisji inne niż energia elektryczna. To brak papierowych umów oraz faktur i rozliczenia wyłącznie w aplikacji, a także promowanie kart eSIM niewymagających zużycia materiałów i niepowodujących emisji związanych z dystrybucją. Nie wszystkich emisji da się jednak uniknąć. Flex równoważy je dzięki kompensacji. Pozwala ona na usunięcie z atmosfery tej ilości CO 2 e, której wyemitowania nie udało się zapobiec (to około 600 ton CO 2 e w skali roku dla wszystkich klientów usługi Orange Flex). W ramach działań kompensacyjnych Flex wspiera projekt przekształcający zdegradowane obszary porośnięte przez sawanny w bioróżnorodne lasy zapewniające regenerację ekosystemu w Kolumbii.

Projekt jest certyfikowany przez Gold Standard, który gwarantuje, że działanie jest realne i faktycznie dzięki niemu usuwane są z atmosfery dodatkowe, deklarowane ilości CO 2 . Ponadto projekt wspiera rozwój lokalnej społeczności.

Farmy wiatrowe

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii to element podejścia #OrangeGoesGreen. Orange jest pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce, który zawarł tak zwaną umowę PPA, czyli długoterminową umowę zakupu energii odnawialnej bezpośrednio z jej producentem, firmą WPD. Orange wybudował i uruchomił 6 turbin wiatrowych w pobliżu Jarocina i Krotoszyna. Rocznie produkują około 50 GWh zielonej energii, co odpowiada około 9% całkowitego zużycia Orange Polska. W pierwszej kolejności ta energia jest alokowana właśnie na potrzeby Orange Flex.

Dzięki tym działaniom redukującym emisje, przejściu na 100% odnawialnej energii oraz kompensacji niemożliwego do uniknięcia pozostałego śladu węglowego, Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną neutralną dla klimatu.

#OrangeGoesGreen

Nadrzędnym celem Orange Polska jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do 2040 roku (Net Zero Carbon – wyzerowanie netto własnych emisji bezpośrednich i pośrednich oraz emisji w całości łańcucha wartości). Pierwszy etap do 2025 roku obejmuje ograniczenie własnych bezpośrednich i pośrednich emisji aż o 65% w porównaniu do 2015 roku. Będzie to możliwe głównie dzięki zwiększeniu do 60% udziału energii odnawialnej w zużyciu Orange Polska. To kolejne działanie Orange Flex realizujące strategię #OrangeGoesGreen. W kwietniu Flex zamienił 300 tys. GB przekazanych przez użytkowników na 10 tys. m2 bioróżnorodnego lasu na Kaszubach, który będzie pochłaniał z atmosfery na początek około 7 ton CO 2 rocznie.

Zobacz: Polkomtel z zieloną energią z farmy słonecznej

Zobacz: Nokia: w naszych stacjach bazowych 5G o połowę zredukujemy zużycie energii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Orange