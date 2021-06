W Orange rusza Zielony Tydzień

Z okazji Światowego Dnia Środowiska Orange Polska organizuje Zielony Tydzień. Pomarańczowi zachęcają do pozostawienia zużytych telefonów komórkowych do odpowiedzialnego i bezpiecznego recyklingu w dowolnym salonie Orange, a tym samym – danie im szansy na drugie życie. Operator zaprasza również klientów do wspólnego sadzenia wieczystych, bioróżnorodnych lasów.

Drugie życie dla smartfonów

Produkcja przeciętnego smartfonu kosztuje środowisko nawet 100 kg równoważnej emisji dwutlenku węgla, a do budowy telefonu o masie 120 g potrzeba aż 70 kg surowców. Dlatego istotne jest ponowne wprowadzanie do obiegu sprawnych urządzeń i odzyskiwanie cennych komponentów z tych, które przestały już działać. Z badań Orange wynika, że telefon wymieniamy średnio co trzy lata, a starszy, nieużywany aparat często ląduje w szufladzie.

W 22 Smart Store Orange od 4 do 12 czerwca tego roku każdy, kto przyniesie do salonu nieużywany już telefon i przekaże go do recyklingu lub skorzysta z oferty odkupu, może wziąć udział w konkursie. Zgodnie z przesłaniem Zielonego Tygodnia, zadanie konkursowe dotyczy ekologii. Należy wymyślić hasło, które pokaże, jak wspólnie z Orange można dbać o planetę. Nagrodami są hulajnoga elektryczna, rower i smartwatche. Dodatkowo, za udział w akcji każdy klient dostanie kiełkujący ołówek. Można go zasadzić w ziemi, a po czasie zmieni się w prawdziwą roślinę.

Sadzimy las

We wszystkich salonach Orange oraz na www.orange.pl można kupić akcesoria przyjazne środowisku, takie na przykład jak etui biodegradowalne, ładowarki oszczędzające energię, czy kable i uchwyty samochodowe, wykonane z plastiku z recyklingu. Etui na telefony wykonane z biodegradowalnych tworzyw dobrze zabezpieczą smartfon przed uszkodzeniem, a wybór takiego etui to troska o środowisko.

Warto też świadomie oszczędzać prąd, a co za tym idzie pamiętać o odłączeniu telefonu po całkowitym naładowaniu lub zaopatrzyć się w taką ładowarkę, która sama się wyłączy: automatycznie odetnie prąd, aby ograniczyć niepotrzebne zużycie energii. To z kolei ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Każdy kto wybierze takie akcesoria, przyczyni się do posadzenia bioróżnorodnego lasu, który posadzi Orange razem z Fundacją Las na Zawsze. Akcję klienci mogą wesprzeć także przechodząc do końca lipca z faktury papierowej na elektroniczną. Zmiana na e-fakturę jest bezpłatna, a dokument w formie elektronicznej zawiera te same informacje i ma taką samą moc prawną, co faktura tradycyjna. Dzięki tym akcjom jesienią tego roku, Orange posadzi w Polsce ponad 3 hektary bioróżnorodnego lasu.

Edukujmy się razem dla planety

Każdy z nas ma do odegrania rolę. Odpowiedzialnie korzystając z urządzeń i usług cyfrowych, można ograniczać własny wpływ na klimat. Jak włączyć się w działania dbające o planetę? O co chodzi ze zmianą klimatu i czy naprawdę jest tak straszna? Czy korzystanie z usług cyfrowych może wpływać na zmiany klimatu? Odpowiedzi na te i podobne pytania można znaleźć na stronie orange.pl/razemdlaplanety. Z okazji Zielonego Tygodnia są tam dostępne nowe treści edukacyjne, w szczególności cykl „Cała prawda o klimacie”, który uzupełnia informacje, które mogą pomóc w zmianie codziennych nawyków.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange