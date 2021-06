Orange na kartę: Pakiet 120 GB za 15 zł na całe lato

Orange przygotował letnią promocję dla użytkowników pomarańczowych ofert na kartę. Za jednorazową opłatę w wysokości 15 zł mogą oni otrzymać trzy comiesięczne paczki Internetu, po 40 GB każda. To razem 120 GB na całe lato.

1 czerwca to nie tylko dzień dziecka, ale również start nowej promocji w Orange na kartę. Płacąc jednorazowo 15 zł, użytkownicy wszystkich pomarańczowych planów taryfowych w ofercie na kartę mogą otrzymać trzy pakiety internetowe o łącznej wielkości 120 GB. Każda z paczek będzie ważna 31 dni, więc całość spokojnie powinna wystarczyć na całe lato.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocyjnych gigabajtów, wystarczy wysłać wiadomość SMS o treści LATO pod numer 811. Jednorazowa opłata wynosi 15 zł. Po włączeniu pakietu, użytkownik otrzymuje pierwszą paczkę 40 GB na 31 dni. W ostatnim dniu ważności tej paczki danych nastąpi próba włączenia kolejnej paczki 40 GB na 31 dni. Za włączenie kolejnych paczek danych nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata. Środki z kolejnych paczek będą się sumować.

Warunkiem skutecznej aktywacji kolejnej paczki jest aktywność konta na połączenia wychodzące. W przypadku braku aktywności konta na połączenia wychodzące przy próbie przyznania kolejnej paczki danych, pakiet zostanie wyłączony, a użytkownik straci prawo do kolejnych paczek danych w ramach pakietu.

Po włączeniu pakietu użytkownik Orange na kartę otrzyma jednorazową paczkę 1.76 GB do wykorzystania w Strefie 1 roamingu UE, ważną tak długo, jak pakiet krajowy.

Jeżeli w trakcie transferu danych w okresie ważności pakietu nastąpi wykorzystanie wszystkich gigabajtów oraz jednocześnie użytkownik nie będzie posiadał środków z żadnego innego pakietu internetowego, to dalsza część transferu będzie realizowana bezpłatnie z prędkością do 64 kb/s do końca okresu ważności usługi. Opcję tę można nieodwracalnie wyłączyć (SMS o treści STOP LEJEK pod numer 80733), dzięki czemu korzystanie z Internetu nie będzie obarczone lejkiem, ale będzie płatne zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy.

Letnią promocję w Orange na kartę można włączyć do 31 sierpnia 2021 roku. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

