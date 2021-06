Dzień Dziecka w Netia TV trwa cały miesiąc

Dziś Dzień Dziecka! Z tej okazji Netia przygotowała okno otwarte dla najmłodszych i trochę starszych użytkowników usług telewizyjnych, a w nim siedem kanałów dla dzieci. Promocja potrwa do końca czerwca.

Promocja w Netia TV trwa od 1 do 31 czerwca 2021 roku. W jej ramach abonenci usług telewizyjnych operatora, w zależności od posiadanego pakietu TV, otrzymują dostęp nawet do 7 kanałów z treściami rozrywkowymi i edukacyjnymi dla dzieci, bez dodatkowych opłat. W tak zwanym oknie otwartym dostępne będą kanały: Cbeebies, Da Vinci, Disney Channel, Disney Junior, Nick Jr., Nickelodeon Polska oraz Nicktoons.

Zobacz: Netia wprowadza dostęp do 5G. Od 35 zł miesięcznie

Zobacz: Netia przyspiesza wysyłanie danych do 300 Mbps

Skierowany do najmłodszych widzów kanał CBeebies poleca między innymi premierę drugiego sezonu serialu animowanego Piotruś Królik (codziennie o godz. 16:50), stworzony na podstawie popularnej serii książek dla dzieci autorstwa Beatrix Potter pod tym samym tytułem. To opowieść o przygodach niesfornego i ciekawskiego królika Piotrusia i jego przyjaciół.

W czerwcu jedną z najciekawszych propozycji kanału Disney Junior jest serial animowany T.O.T.S, o Totalnie Odlotowym Transporcie Słodziaków (codziennie o 15.30), opowiadający o perypetiach pingwina i flaminga, których zadaniem jest przynoszenie najsłodszych malutkich zwierzątek ich mamusiom i tatusiom.

W skierowanym do nieco starszej widowni kanale Disney Channel dużą popularnością cieszy się premierowy Rycerz z przypadku (od poniedziałku do piątku o 18.30). To serial, w którym nie brakuje magii i nieprzewidzianych zwrotów akcji, związanych z siłami nadprzyrodzonymi i (nie)zwykłymi wyzwaniami współczesności.

Na szczególną uwagę w ramówce kanału Da Vinci zasługuje z kolei serial Fiksiki (soboty i niedziele o 8:00), który w bardzo przystępny sposób opowiada i tłumaczy widzom zasady działania różnych domowych sprzętów.

Netia, we współpracy z nadawcami, udostępnia również dodatkowe materiały edukacyjne dla najmłodszych, nawiązujące do programów emitowanych na poszczególnych kanałach. Można je znaleźć pod tym adresem.

Zobacz: Orange na Dzień Dziecka: odkodowane kanały i kino familijne w promocyjnej cenie

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 55 na Dzień Dziecka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pexels

Źródło tekstu: Netia