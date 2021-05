5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 55 na Dzień Dziecka

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na takie, które mają wysoką wartość. W tym tygodniu polecam gry, którymi może się cieszyć cała rodzina. W końcu wspólna zabawa to najlepszy sposób na spędzanie Dnia Dziecka.

YouTube Kids – YoTube w wersji przyjaznej dla młodszych

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

YouTube Kids to po prostu YouTube dla dzieci z nieco uproszczonym interfejsem i odpowiednio zmniejszoną biblioteką. Aplikacja pozwala wskazać wiek dzieci i na tej podstawie dobiera dla nich odpowiednie treści. To znaczące ułatwienie zarówno dla dzieci, którym łatwiej jest odnaleźć piosenki ze szkoły czy filmy rówieśników, jak i dla rodziców. Zawsze będę polecać, by rodzice byli w pobliżu dzieci korzystających z internetu, ale YouTube Kids pozwala nieco przy tym odsapnąć.

Jest tu też ogranicznik czasowy, który można włączyć, jeśli dzieci mają limit korzystania z telefonów, ale sporo osób na niego narzeka. Poza tym myślę, że YouTube Kids to niezły dodatek do rodzinnej biblioteczki.

Minecraft – Najpopularniejsza gra świata jest świetna w każdym wieku

Cena: 33,99 zł. Pobierz z Google Play

Nie sądzę, żeby była lepsza gra rodzinno-towarzyska, niż Minecraft. Jest tu otwarty świat i ogromna wolność grania – nie da się tego zrobić źle. Możesz traktować Minecrafta jak piaskownicę budowlaną, jak survival, jak grę o eksploracji, a nawet budować maszyny liczące. Zasady rządzące światem Minecrafta są w zasadzie proste, ale sam świat jest bardzo złożony i często zaskakujący. Warto dodać, że Minecraft jest dostosowany do potrzeb osób niesłyszących, można grać kontrolerem lub korzystając z dotyku (polecam kontroler). Przemocy jest tu niewiele, za to kombinować trzeba dużo.

Wersja mobilna Minecrafta nieco się różni od wersji Java, ale można grać w tych samych światach ze znajomymi korzystającymi z innych urządzeń mobilnych i z Windowsa 10 (wersja z Microsoft Store). Grać można na wszystkim, od telefonu po konsolę, także lokalnie – nic nie stoi na przeszkodzie, by postawić sobie prywatny serwer Minecrafta na jednym z domowych komputerów i grać tylko we własnym gronie. Sama mam taki serwer dla paczki bliskich znajomych i od czasu do czasu wpadamy coś tam wybudować.

Domek (Dream Home) – Cyfrowa planszówka dla całej rodziny

Cena: 15,99 zł. Pobierz z Google Play

Dream Home to cyfrowa implementacja świetnej gry planszowej „Domek” wydawnictwa Rebel, w której celem jest zbudowanie domu marzeń. Niestety, jak w prawdziwym życiu, trzeba iść na wiele kompromisów. Nie zawsze mamy do dyspozycji takie karty pomieszczeń, jak byśmy chcieli i nie zawsze mamy gdzie je położyć, nie wspominając już o zdobyciu dla nich fajnego wyposażenia.

Trzeba też osiągnąć odpowiednie cele, by zdobyć jak najwięcej punktów. I tak dodatkowe punkty należą się za dach w jednym kolorze, salon z trzech kart oraz łazienkę na każdym z pięter. Spokojnie, gra policzy punkty za Was i będzie pilnować przestrzegania zasad, przypomni też o bonusach pomocników i innych niuansach. Pod tym względem cyfrowa wersja gry planszowej została naprawdę dobrze przygotowana.

Grać można w trybie kampanii (i tu warto zacząć, bo to tu znajduje się tutorial), online ze znajomymi oraz przekazując sobie telefon z rąk do rąk w maksymalnie 4 osoby. Jednym z graczy może być sztuczna inteligencja.

Fruit Ninja Classic – Zręcznościowy klasyk na podzielonym ekranie

Cena: 2,89 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Myślę, że nie trzeba przedstawiać Ci gry Fruit Ninja – wyła wydana na różne platformy i świetnie się sprawdza, gdy w grę wchodzi suwanie palcem po ekranie. Nie chcę jednak polecać do wspólnej zabawy Fruit Ninja 2. Ta wersja ma zdecydowanie dużo zakupów, animacji i jest zbyt krzykliwa jak na mój gust. Wolę sięgnąć po Fruit Ninja Classic, która kosztuje aktualnie mniej niż 3 złote i nie ma modnych fajerwerków.

Fruit Ninja Classic polecam spędzającym czas z rodziną, ponieważ daje możliwość grania dwóm osobom na jednym ekranie. Do wyboru są dwa tryby gry: klasyczny i zen. Możesz wybrać tempo serwowania owoców i czas rozgrywki. Jeśli pogoda nie dopisze, zrób swoim dzieciom lub znajomym turniej na kilka telefonów :-).

Glow Hockey – Odmówisz cymbergaja?

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Na koniec kolejny klasyk z kategorii gier zręcznościowych. Glow Hockey również można cieszyć się w dwie osoby, jeśli macie ze sobą tylko jedno urządzenie. Gra jest banalnie prosta i udaje „powietrzny hokej”, w Polsce nazywany cymbergajem (nie wiem, czy słusznie). Gra jest banalnie prosta, grafika jest wyraźna i nigdy nie miałam z nią problemów. Również polecam. Gdy Twoja rodzina już wyłoni zwycięzcę we Fruit Ninja, spróbujcie Glow Hockey.

