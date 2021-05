5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 54 na Eurowizję 2021

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na takie, które można pobrać za darmo. W tym tygodniu polecam aplikacje muzyczne, bo lada moment poznamy zwycięzcę Eurowizji 2021.

EurovisionGP – Konkurs Piosenki Eurowizji w pigułce (nie tylko 2021)

Cena: 0 zł, opcjonalna opłata. Pobierz z Google Play

Na 22 maja zaplanowany został finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2021. Nie śledzę tego wydarzenia, ale lubię czasem sprawdzić, czy aby któryś z krajów nie wystawił ładnego utworu albo ciekawego widowiska. EurovisionGP pozwala to zrobić bez przeczesywania kanały Eurowizji na YouTube – wszystko jest w jednym miejscu i nie ma tu ani grama zbędnej otoczkii

Poza nagraniami z Eurowizji 2021 i poprzednich lat są tu też informacje o wykonawcach ze wszystkich krajów, które biorą udział w konkursie. Są też statystyki i można dowiedzieć się, ile razy kraj wygrał i posłuchać starszych piosenek. Są też linki do profili wykonawców w mediach społecznościowych oraz kalendarz konkursów i lista utworów, które brały w nich udział.

Wszystko to jest dostępne za darmo. Płatna wersja aplikacji pozwala stworzyć też „kartę głosowania”, którą można udostępnić w mediach społecznościowych.

SoundCloud – Gdy chcesz czegoś innego niż Spotify i Apple Music

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Na odtrutkę od mainstreamu polecam zaś SoundCloud. Jeśli chcesz posłuchać niszowego metalu albo setów DJ-ów z drugiego końca świata, znajdziesz je właśnie tu. Owszem, większości nie da się słuchać (zupełnie jak na Eurowizji :-)), ale są też perełki. Po SoundCloud sięgam, gdy mam ochotę na DnB albo Neurofunk oraz gdy „utknę” w bańce na Spotify. Niestety po latach słuchania muzyki z tej usługi bardzo rzadko trafiam na coś, czego jeszcze nie znam.

Poza muzyką na SoundCloud jest też dużo podcastów na różne tematy i nagrania audycji radiowych – na przykład BBC Radio One Essential Mix. Ponadto odtwarzacz SoundCloud ma coś, czego na razie nie ma żaden konkurent: komentarze przypisane do wskazanego miejsca na osi czasu. Plotka głosi, że YouTube skopiuje to rozwiązanie. Warto też wiedzieć, że na SoundCloud jest nieco muzyki wykonawców głównego nurtu, ale nie wszystko jest dostępne w Polsce.

Musicolet – Zaawansowany odtwarzacz muzyki offline, nawet nie ma uprawnienia do internetu

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Nie chcesz słuchać muzyki z sieci? Musicolet to doskonała odpowiedź. To zaawansowany odtwarzacz plików muzycznych, który działa tylko offline. Możliwości ma mnóstwo, nie jest przez to szczególnie łatwy w użyciu, ale nie ma ani grama reklam i nawet nie prosi o dostęp do internetu na telefonie.

W Musicolet możesz słuchać swojej muzyki tak, jak lubisz, a więc albo według folderów, albo według albumów (jest tu edytor metadanych, więc możesz poprawić opisy utworów, jeśli coś pójdzie nie tak), albo układając własne kolejki, czyli playlisty. Jest oczywiście pętla, tryb losowy i wszystkie inne funkcje, których spodziewamy się w odtwarzaczu muzyki. W tym wszystkim nie zabrakło możliwości ustawienia piosenki jako dzwonek.

Shazam – I już wiesz, co gra

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Shazam to klasyk, który warto mieć ze sobą w nieoczekiwanych sytuacjach. Mógłby też znaleźć się w przeglądzie z ubiegłego tygodnia, gdy polecałam aplikacje na rozluźnienie obostrzeń covidowych. Shazam to aplikacja, rozpoznająca utwory muzyczne. Robi to bardzo dobrze nawet w warunkach dalekich od idealnych – w ogródku piwnym czy w miejscu pracy, gdzie gra radio.

Aplikacja Shazam została kupiona przez Apple kilka lat temu. Od tego czasu coraz lepiej rozpoznaje utwory muzyczne, a przy tym jest w stanie powiedzieć więcej o wykonawcy, zaproponować inne utwory z Apple Music czy teledyski z YouTube. W wielu przypadkach można też przeczytać tekst piosenki. Zdolności tej aplikacji nie przestają mnie zaskakiwać/

TuneIn Radio – Stacje radiowe z różnych krajów, a w abonamencie muzyka bez reklam

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Czym byłby świat muzyki bez radia? TuneIn Radio to wygodna aplikacja do słuchania stacji radiowych i podcastów w różnych językach i z różnych części świata, która do tego ma wygodny interfejs samochodowy. Oczywiście poza stacjami muzycznymi można tu słuchać relacji z wydarzeń sportowych, wiadomości i stacji nadających lokalnie (na podstawie lokalizacji telefonu). W sumie jest tu grubo ponad 100 tysięcy stacji. Ulubione stacje można oznaczyć serduszkiem i dodać do swojej kolekcji.

W TuneIn znalazło się też mnóstwo podcastów. Aplikacja zawiera reklamy, ale można się ich pozbyć, płacąc abonament. Przy tym w płatnej wersji dostępne są stacje muzyczne, które reklam w ogóle nie mają, a także największe stacje komercyjne świata. TuneIn ma też wygodny interfejs samochodowy z dużymi przyciskami, których obsługa nie będzie uciążliwa w czasie jazdy – ta funkcja przyda się osobom, które zmieniają auta i nie mają ochoty na przestrajanie radia albo chcą słuchać stacji o ograniczonym zasięgu w czasie jazdy.

Na marginesie dodam, że opisywałam rok temu aplikację Radio Garden, która pozwala podłączyć się do audycji z niemal dowolnego miejsca na świecie. Możesz w niej obrócić model kuli ziemskiej i wybrać stację z dowolnego miejsca na świecie, o ile tylko nadaje w internecie. To niesamowita wycieczka „palcem po mapie”.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.