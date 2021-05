5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 53 na poluzowanie obostrzeń

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na takie, które można pobrać za darmo. W tym tygodniu polecam aplikacje, które mogą się przydać po poluzowaniu obostrzeń koronawirusowych.

Snap & Split Bill – Zrób zdjęcie paragonu, podziel wydatki

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament lub jednorazowy zakup. Pobierz z Google Play

Snap & Split Bill to aplikacja do dzielenia rachunku na podstawie paragonu. Może się przydać bez względu na to, czy zamierzacie skorzystać z możliwości pójścia do lokalu, czy zamówicie ze znajomymi pizzę do domu. Wystarczy zrobić zdjęcie wydruku z kasy fiskalnej, a wbudowany system OCR załatwi resztę. Rachunek można podzielić między kilka osób po równo lub z różnymi proporcjami.

W wersji darmowej można zrobić zdjęcie paragonu lub dodać dane ręcznie i podzielić rachunek. Pełna wersja aplikacji nie ma reklam, a ponadto pozwala magazynować rachunki i rozliczać się na podstawie zdjęć z galerii. Na jednorazowe wyjście darmowa wersja aplikacji będzie w porządku, ale jeśli planujecie przykładowo wspólny wyjazd albo rozliczenia w różnych grupach, lepiej sięgnąć po płatną wersję. Z niej można też udostępnić rozliczenie wszystkim zainteresowanym.

Meetup – Znajdź fajne wydarzenia, poznaj nowych ludzi

Normalna cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Meetup to aplikacja społecznościowa, pozwalająca zorganizować wydarzenie lub przyłączyć się do imprezy zorganizowanej przez kogoś innego. Tematyka jest bardzo różna – nic nie stoi na przeszkodzie, by na Meetup pojawiło się spotkanie klubu książkowego, turniej planszówkowy, oddolna inicjatywa branżowa czy sąsiedzka joga w parku. Są tu też spotkania online, ale z czasem powinno być coraz więcej spotkań organizowanych na żywo. Trzymamy za to kciuki.

Wydarzenia są podzielone na kategorie, opatrzone słowami kluczowymi, opisami i nie ma żadnego problemu, by znaleźć coś interesującego. A jeśli się nie uda, można spróbować zrobić własną imprezę. Po dopisaniu się do interesujących grup zobaczysz kalendarz z planowanymi wydarzeniami z każdej z nich. Stąd już prosta droga do poznania nowych ludzi.

Untappd – Społeczność kolekcjonerów piwnych doświadczeń

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Lubię dobre piwo. Mam kilka ulubionych stylów i chętnie próbuję nowości, a lada moment będzie można to robić w ogródkach piwnych. Nie mogło być lepszego momentu na polecanie aplikacji Untappd. To platforma społecznościowa dla kolekcjonerów piwnych doświadczeń. Dla mnie to fenomenalny sposób na notowanie, które piwa już sprawdzałam i, czy warto sięgnąć po nie ponownie. Mam też swoją listę życzeń.

Działanie Untappd jest właściwie proste – można znaleźć i ocenić piwo, a także sprawdzić oceny innych użytkowników przed kupnem. Jeśli masz znajomych piwoszy, możesz ich namówić na korzystanie z Untappd i możecie wspólnie dzielić się swoimi wrażeniami ze światem. Ponadto można sprawdzić, jakie piwa są aktualne popularne w okolicy i gdzie warto się wybrać. Myślę, że to najlepsza aplikacja dla miłośników tego napoju, jaką można znaleźć w sklepie Play.

Clubhouse – Alternatywny sposób komunikacji

Cena: 0 zł. Zarejestruj się do wczesnego dostępu w Google Play

Wyjątkowo w przeglądzie polecam aplikację, której jeszcze nie używałam. Clubhouse zrobił karierę na iOS dzięki innowacyjnej formie komunikacji. Można tu zrobić „pokój” i rozmawiać głosowo ze wszystkimi, którzy zdecydują się ten pokój odwiedzić. Pokoje mogą być przeróżne – od treningu śpiewu z profesjonalną nauczycielką po słuchanie chrapiącego buldożka. Trzeba pamiętać, że Clubhouse to tylko platforma, a całą zawartość stworzą ludzie, którzy będą z niej korzystać.

Clubhouse zapoczątkował modę na pokoje głosowe w innych komunikatorach i na portalach społecznościowych. Aplikacja dla Androida jest w drodze, można już korzystać z niej w kilku krajach anglojęzycznych i lada dzień powinna ruszyć w Polsce. Czy powtórzy sukces apki na iOS? Trudno powiedzieć, bo popularność tamtej gwałtownie spadła. Niemniej warto sprawdzić, o co było tyle szumu na początku 2021 roku.

mojeIKP – Internetowe konto pacjenta w aplikacji

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Poluzowanie obostrzeń zbiegło się w czasie z wydaniem kolejnej aplikacji Centrum e-Zdrowia. Ta wydaje się bardziej przydatna niż Zaszczepieni. mojeIKP to miniaturowa wersja Internetowego Konta Pacjenta. Oczywiście znajdzie się tu skierowanie i rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19. Dla mnie jednak bardziej przydatna jest możliwość zrealizowania recepty bez podawania w aptece numeru PESEL. W aplikacji zostanie wyświetlony kod QR, który mogę pokazać w aptece. Ponadto są tu informacje o e-receptach, dawkowaniu leków itp. Dokumenty można pobrać jako pliki PDF, jeśli ktoś woli wydruk.

Aplikacja nie jest idealna, brakuje możliwości sprawdzenia konta członka rodziny i paru detali. Mam nadzieję, że z czasem zostanie to poprawione. Nie obrażę się też, jeśli w przyszłości zostanie połączona z mObywatelem – wygodniej będzie mieć wszystkie istotne dane w jednym miejscu.

