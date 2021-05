Clubhouse zwalania. Trzeba było sprzedawać, gdy byli chętni

Clubhouse zwalnia i nie cieszy się już tak dużym zainteresowaniem. Widać to po liczbie miesięcznych pobrań aplikacji.

W kwietniu tego roku aplikacja Clubhouse została pobrana zaledwie 922 tys. razy. Zaledwie, ponieważ to spadek aż o 66 procent w porównaniu z marcem tego roku, kiedy to Clubhouse został pobrany 2,7 mln razy. Z kolei w lutym liczba ta dobiła aż do 9,6 mln, co pokazuje, jak bardzo maleje zainteresowanie nowych użytkowników platformy, która miała być nowym, wielkim medium społecznościowym. Usługa była chwalona między innymi przez Marka Zuckerberga oraz Elona Muska. Czy byli oni w błędzie?

Zobacz: Clubhouse po pierwszym miesiącu

Clubhouse z coraz mniejszym zainteresowaniem?

Z czego wynika taki spadek liczby pobrań? Możemy jedynie domniemywać, ale nietrudno wskazać przynajmniej kilka potencjalnych powodów. Po pierwsze, aplikacja cały czas jest dostępna tylko na iOS i to na zaproszenie. Co by nie mówić o rywalizacji dwóch systemów mobilnych, to jednak Android ma większą bazę użytkowników. Po drugie, być może potencjalna liczba zainteresowanych Clubhouse nie jest aż tak duża, jak mogło się wydawać. Po trzecie, nie każdemu może odpowiadać sama formuła serwisu, który polega na komunikacji głosowej. Twitter czy Facebook są jednak bardziej przyjazne dla osób wstydliwych czy introwertycznych. No i wreszcie konkurencja w postaci innych serwisów społecznościowych, które już eksperymentują z pokojami rozmów, np. Twitter Spaces.

A może po prostu minął tzw. hype i przed Clubhouse wcale nie maluje się tak świetlana przyszłość, jak niektórzy przewidywali? Oby twórcy Clubhouse w pewnym momencie nie pożałowali, że nie sprzedali swojego tworu, gdy byli jeszcze chętni do zapłacenia dużych pieniędzy. W styczniu aplikacja była wyceniana na około miliard dolarów, ale po kolejnych rundach finansowania kwota może wywindować nawet do 4 mld dolarów (zresztą tyle oferował Twitter i jego oferta została odrzucona). Pytanie - jak długo się to utrzyma i czy rzeczywiście Clubhouse ma szanse na tak ogromny sukces, jak mu zapowiadano? Ogromnym spadek dynamik pobrań sugeruje, że może być z tym różnie. Czas pokaże, jak będzie w praktyce.

Zobacz: Nareszcie - Clubhouse testuje aplikację na Androida

Zobacz: Clubhouse na Androida już w maju

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: BusinessInsider