Twitter Spaces to kolejna wersja Clubhouse

Sukces aplikacji Clubhouse na iOS sprawił, że wielu innych graczy na rynku chce skopiować pomysł. Pomaga fakt, że oryginału nie ma jeszcze na Androidzie. Z okazji chce skorzystać między innymi Twitter.

Clubhouse to jeden z najnowszych fenomenów w mobilnym świecie. Aplikacja na iOS pozwala jednocześnie uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach i wykładach, pogadankach o czymkolwiek, jak i daje tak pożądane przez niektórych poczucie wyjątkowości. Żeby dołączyć trzeba bowiem mieć zaproszenie. O ile twórcy Clubhouse'u zapewniają, że aplikacja na Androida to najważniejszy cel, to już teraz pojawiają się konkurenci. W Chinach jest to Mi Talk, który jest odrodzonym dawnym komunikatorem Xiaomi. Teraz swoją propozycję zaprezentował Twitter. Jest to Twitter Spaces, który od razu zawitał na Androida.

Obecnie użytkownicy Twittera na Androidzie mogą do tytułowych przestrzeni dołączać, jednak nie mogą jeszcze ich tworzyć. Już niedługo jednak dzięki aplikacji Twittera na Androida będzie można je również zakładać. Jednocześnie Twitter testuje głosowe wiadomości prywatne na terenie Japonii, Brazylii oraz Indii. Władze serwisu myślą też nad zwiększeniem zarobków poprzez wersję bez reklam, nowe naklejki, kolory czy na przykład płatny Tweetdeck.

Źródło tekstu: gizmochina, wł