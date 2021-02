Płatny Tweetdeck, brak reklam, nowe naklejki i kolory? Twitter chce zarabiać

Możemy być świadkami całkowitej zmiany w funkcjonowaniu Twittera. Kierownictwo serwisu myśli nad tym, by wprowadzić płatne funkcje. Niektóre miałyby z kolei dopiero takie się stać.

Twitter od samego początku zmaga się z podobnymi problemami co Netflix i Snapchat. Wszystkie te twory mają jedną wspólną cechę: może i są bardzo popularne i wiecznie deficytowe. Nie zaskakuje zatem, że Twitter szuka metod na zarobek. Agencja Bloomberg donosi, że władze serwisu dopiero zbierają pomysły i raczej nie powinniśmy się spodziewać zmian zbyt szybko. W końcu jednak będą musiały one nastąpić. Niestety, ale same grube ryby tacy jak politycy, dziennikarze i sportowcy nie przyniosą zysku. W Polsce istotną część użytkowników stanowią też nastoletnie fanki K-Popu.

Nad czym zatem myśli Twitter? Przede wszystkim nad Twitterem bez reklam w zamian za niewielką opłatę. Inne pomysły też są dość standardowe: własne kolory Twittera i specjalne naklejki. Z tych ostatnich prawdziwy biznes zrobił sobie japoński komunikator Line, który zmiażdżył Messengera w Japonii i na Tajwanie. Dalej robi się coraz ciekawiej. Twitter rozważa też możliwość wycofania wysłania wiadomości. Oczywiście za odpowiednią opłatą. Bardzo prawdopodobne jest też pobieranie opłat za korzystanie z Tweetdecka, który jest bardzo popularny wśród osób używających aplikacji w celach zawodowych. Dzięki niemu mogą śledzić kilka kont naraz wraz z całą dotyczącą ich aktywnością.

Zobacz: Gab - konkurent Twittera ze skokowym wzrostem popularności

Zobacz: Teraz możesz zagrać w Pokemon Red na... Twitterze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: bloomberg, wł