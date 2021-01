Teraz możesz zagrać w Pokemon Red na... Twitterze

Akcję ze wspólnym przechodzeniem popularnego tytułu zainicjował Constantin Liétard, który udostępnił innym użytkownikom swój profil na portalu jako jedyną w swoim rodzaju "konsolę do gier".

Jak to działa? Pod wskazanym tweetem użytkownicy zostawiają komentarze odpowiadające naciśnięciu odpowiedniego przycisku GameBoya. Co 15 sekund komendy są sumowane, a ta z największą liczbą głosów zostaje wykonana. Rozgrywka "wyświetlana" jest natomiast w formie avatara profilu.

You can now play Pokemon Red in my avatar! 🥳



Comment one of those buttons on this tweet:

Up, Down, Left, Right, A, B, Start, Select pic.twitter.com/9RV383BGjW