Włoch złamał nakaz kwarantanny bo Pokemon GO jest ważniejsze od koronawirusa

Włochy wyprzedziły już Chiny pod względem liczby ofiar śmiertelnych. To jednak nie wystraszyło jednego z Włochów, który przekonywał karabinierów, że musi zbierać pokemonyw Pokemon GO.

Karabinierzy w San Fermo della Battaglia znajdującym się w prowincji Como zatrzymali trzydziestojednoletniego mężczyznę, który wbrew zakazowi wychodzenia z domu bez ważnego powodu przebywał na zewnątrz. Włoch jednak był tak pewny siebie, że spokojnie wyjaśnił, że wyszedł polować na pokemony.

Tak, gra w Pokemon GO okazała się ważniejsza od koronawirusa. W ten sposób mężczyzna dołączył do grona 43 tysięcy osób w regionie Lombardii, którzy zostali już ukarani mandatem za łamanie zakazu wychodzenia z domu. My natomiast polecamy zostać w domowym zaciszu i na przykład obejrzeć polecane przez nas filmy na Netfliksie.

Źródło tekstu: phonearena