Na czym czytać e-booki? Polecane czytniki nie tylko na czas #ZostańWDomu

Pandemia koronawirusa zmusiła nas do spędzania czasu w domach, a księgarnie zasypały promocjami na e-booki. Na czym je czytać? Chyba nie na laptopie? Najbardziej naturalne wrażenia zapewniają czytniki z ekranami typu E Ink. To czarno-białe, matowe wyświetlacza bez podświetlenia, które do złudzenia przypominają kartkę. Proponujemy kilka modeli, których zakup warto rozważyć.

Czytniki małe, tanie i praktyczne

Przy wyborze czytnika e-booków warto zwrócić uwagę na kilka cech. Ekran nie musi być duży. Najlepiej, jeśli jest zbliżony do twojej ulubionej książki. Procesor i pamięć nie są dla czytnika e-booków szczególnie ważne. Znacznie ma rozdzielczość ekranu – im wyższa, tym tekst będzie wyraźniejszy. Zastanów się też, czy wolisz sterowanie dotykowe, czy przyciskami. Ekrany E Ink reagują dość wolno, więc przyciski fizyczne wcale nie są złym pomysłem. Poza tym przez większość czasu i tak będziesz robić tylko jedną rzecz – przechodzić do kolejnej strony.

Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy – to nie jest smartfon. W przeciwieństwie do gier, aplikacji czy nawet stron internetowych, wymagania sprzętowe książek elektronicznych nie rosną. Czytnik e-booków to zakup na długie lata i warto go dobrze przemyśleć.

TrekStor Pyrus 2 LED

Czytnik TrekStor Pyrus 2 LED to urządzenie dla minimalistów. Nie jest to nowy model nowy, nie ma wymyślnych funkcji. Po prostu można na niego wrzucić e-booki i czytać. Książki można przenosić po podłączeniu do komputera kablem oraz na karcie microSD – czytnik ma na nią gniazdo. 2 GB wbudowanej pamięci starczą na prawie 2 tysiące książek. Strona będzie prezentowana na 6-calowym ekranie o rozdzielczości 800 x 600 px. Czytnik ma polskie menu, a do sterowania służą przyciski pod ekranem.

To prawdopodobnie najtańszy czytnik z oświetlonym ekranem, jaki można teraz kupić. Nie jest to jednak takie oświetlenie jak w smartfonach. Ekran E Ink jest oświetlony LED-ami umieszczonymi na krawędziach. Przypomina to bardziej światło lampki padające na kartkę niż ekran smartfonu i jest mniej męczące dla oczu. Oczywiście oświetlenie można wyłączyć. Czytnik waży 205 gramów.

TrekStor Pyrus kosztuje zaledwie 189 zł.

inkBOOK Lumos

inkBOOK Lumos to czytnik o podstawowych możliwościach, ale mimo wyższej ceny warto rozważyć jego zakup ze względu na możliwość korzystania z abonamentów. Dla czytników inkBOOK dostępne są aplikacje Legimi oraz Empik Go. Z ich pomocą możesz czytać w abonamencie tak samo, jak oglądasz seriale na Netflixie – płacisz raz na miesiąc i czytasz, co zechcesz. Dostępne są abonamenty z limitem stron i łączone z audiobookami. Ponadto na czytnikach inkBOOK dostępna jest aplikacja Publio, gdzie możesz kupić aktualne czasopisma bez wychodzenia z domu.

inkBOOK Lumos ma ekran o popularnej wśród czytników e-booków przekątnej 6 cali i rozdzielczości 800 x 600 pikseli. Ten ekran również ma oświetlenie, ale dodatkowo można regulować jego barwę. Ciepłe światło jest przyjemniejsze dla oczu i nie powoduje trudności z zasypianiem. Na książki przeznaczone zostały 4 GB pamięci (minus system), czytnik ma też gniazdo na kartę microSD i łączność Wi-Fi. Waży tylko 153 gramy. Ekran ma warstwę dotykową, ale do przełączania stron można używać malutkich przycisków na bokach.

Podstawowy czytnik polskiej marki inkBOOK kosztuje 349 zł.

PocketBook Basic Lux 2 (616)

PocketBook Basic Lux 2 (616) to kolejny czytnik z ekranem o przekątnej mierzącej 6 cali, ale tu już mamy rozdzielczość 1024 x 768 pikseli, co daje nieco wyraźniejszy obraz. Ekran ma dodatkowe oświetlenie. Na książki dostaniesz aż 8 GB, a do tego gniazdo na kartę pamięci i Wi-Fi. Do obsługi służą tylko przyciski pod ekranem. Czytnik waży 155 gramów.

Na czytniku PocketBook Basic Lux 2 można korzystać z aplikacji Legimi. Ponadto czytnik ma wbudowanych kilka dwukierunkowych słowników ABBYY Lingvo oraz świetny Webster 19193. Jeśli uczysz się języków obcych, będzie do bardzo dobry wybór. Warto też wiedzieć, że możesz wysłać książkę e-mailem na swój specjalny adres, a ona zostanie automatycznie ściągnięta na czytnik.

Ten kompaktowy czytnik możesz mieć już za 359 zł.

Amazon Kindle Paperwhite 4

Czytnik Amazon Kindle Paperwhite 4 cieszy się ogromną popularnością. Ten model łączy doskonałą jakość wykonania z wieloletnim doświadczeniem Amazonu. Urządzenie zostało wyposażone w 6-calowy ekran o rozdzielczości 1448 x 1072 px z regulowanym oświetleniem. Kindle Paperwhite 4 nie ma przycisków fizycznych i do sterowania służy wyłącznie ekran dotykowy. Możesz podłączyć go do Wi-Fi i kupić książki w ogromnej księgarni Amazon, wysłać je e-mailem na swój adres, by czytnik sam je pobrał albo podłączyć czytnik kablem do komputera.

Jakby tego było mało, możesz podłączyć do niego słuchawki bezprzewodowe Bluetooth i odsłuchiwać audiobooki. Jest jeszcze coś. Kindle Paperwhite 4 jest wodoodporny!

Światowy bestseller kosztuje w Polsce 479 zł, wciąż dostępna jest też nieco tańsza wersja 3. Odnowiony egzemplarz można mieć już za 299 zł.

Źródło tekstu: wł.