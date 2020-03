Promocje „z okazji” koronawirusa

Trwa epidemia koronawirusa. Firmy prześcigają się w promocjach, które mają nam uprzyjemnić przeczekanie tego trudnego czasu.

Huawei i bezpłatny serwis door-to-door

Huawei uruchomił bezpłatny serwis gwarancyjny door-to-door dla napraw gwarancyjnych swoich urządzeń. Uszkodzony sprzęt zostanie odebrany przez kuriera i po naprawie odwieziony we wskazane miejsce. Wysyłkę można zamówić na trzy sposoby: w aplikacji Huawei Wsparcie, na stronie internetowej wsparcia Huawei oraz za pomocą infolinii 800 811 110 lub 223 811 110. Usługa ma działać co najmniej do końca kwietnia tego roku.

Zobacz: Huwei oferuje bezpłatny serwis door-to-door dla napraw gwarancyjnych

3 GB Internetu od T-Mobile w ramach Happy Fridays

T-Mobile w ramach promocji Happy Fridays przygotował dodatkową paczkę Internetu dla wszystkich użytkowników aplikacji Mój T-Mobile, którzy korzystają z ofert abonamentowych, Mix lub na kartę. Pakiet można włączyć w aplikacji Mój T-Mobile do końca tego weekendu, a jego aktywacja może zająć maksymalnie 72 godziny (na ogół krócej). Paczka jest ważna przez 7 dni (Mix i oferta na kartę) lub do końca bieżącego okresu rozliczeniowego (abonament).

Zobacz: Happy Fridays w T-Mobile. Dzisiaj do zdobycia pakiet 3 GB

Play odkodowuje 40 kanałów do końca marca

Play postanowił odkodować pakiety Extra oraz Kids w okresie od 12 do 31 marca tego roku. Pakiet Extra to duży wybór kanałów rozrywkowych, wśród których można znaleźć popularne stacje z grupy BBC (BBC Earth, BBC First, BBC Brit oraz BBC World News), A+E (Polsat Crime+Investigation, H2 History, Lifetime) czy ViacomCBS (Polsat Comedy Central Extra, MTV Live HD). Są też kanały dla miłośników seriali: AXN, AMC, Epic Drama, Sci Fi i 13 Ulica. Dla fanów sportu przygotowano kanały Extreme Sports Channel, Ginx Esports TV oraz Motowizja.

Pakiet Kids z kolei powinien ucieszyć wszystkie dzieci i ich rodziców. W jego skład wchodzą kanały emitujące bajki i programy edukacyjne. Można tu znaleźć płatne kanały dziecięce Nickelodeon, Cartoon Network i Nick Jr. Poza nimi w pakiecie znajdują się także Baby TV, Polsat JimJam, Duck TV, Da Vinci, Boomerang oraz BBC CBeebies.

Zobacz: PLAY NOW – 40 kanałów odkodowanych do końca marca

Odkodowany Canal+ Sport

Dzisiaj (13 marca) miała ruszyć 27. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, jednak rozgrywki zostały odwołane. Gdy jeszcze taka decyzja nie została podjęta, Platforma Canal+ zdecydowała na udostępnienie transmisji z meczów bez dodatkowych opłat. Na odkodowanie kanałów Canal+ i Canal+ Sport zdecydowali się także inni operatorzy, w tym Netia, UPC, Cyfrowy Polsat i Orange. Canal+ Sport został odkodowany dzisiaj rano na 4 dni.

Zobacz: Netia uruchamia sportowe okno z Canal+. Podobnie jest w UPC

Zobacz: Rozgrywki Ekstraklasy za darmo w Cyfrowym Polsacie i Playerze. Do tego kanały filmowe i serialowe

Zobacz: Platforma Canal+ odkoduje mecze Ekstraklasy

Darmowy pakiet 10 GB i odkodowane kanały od Orange

Orange przygotował specjalny prezent dla swoich klientów indywidualnych, korzystających z ofert abonamentowych oraz na kartę. To darmowy pakiet internetowy o wielkości 10 GB, aktywowany bezpłatnym SMS-em o treści 10GB wysłanym na numer 80820. Pakiet będzie ważny do 31 marca tego roku. Również do końca marca będzie ważny drugi z prezentów, czyli odkodowanie 40 kanałów wchodzących w skład Pakietu Komfortowego. Mogą z tego skorzystać abonenci usługi Orange Telewizja.

Zobacz: Prezent od Orange: 10 GB i odkodowana telewizja

Vectra odkodowuje kanały dla dzieci

Do 26 marca tego w TV Online Vectry będzie dostęp do sześciu kanałów dla dzieci, bez dodatkowych opłat. Wśród nich są: Cheebies, Nick Jr, Top Kids 10, Disney Junior, Teletoon+ i Da Vinci.

Zobacz: Szkoły zamknięte z powodu koronawirusa? Vectra odkodowała kanały dla dzieci

Samsung za darmo dezynfekuje smartfony wszystkich producentów

Ciekawą ofertę przygotował Samsung. Każdy posiadacz smartfonu, nie tylko wyprodukowanego przez koreański koncern, będzie mógł się udać do wybranego salonu Samsung Brand Store (z serwisem) lub autoryzowanego serwisu producenta, gdzie będzie mógł za darmo skorzystać z maszyny dezynfekującej sprzęt promieniami UV-C. Cały proces trwa 10 minut i zabija do 99,99% drobnoustrojów.

Zobacz: [Aktualizacja] Samsung zachęca do dezynfekcji smartfonów promieniami UV-C