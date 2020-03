Platforma Canal+ odkoduje mecze Ekstraklasy

Platforma Canal+ przygotowała niespodziankę dla kibiców piłki nożnej. Wszyscy abonenci platformy będą mogli oglądać mecze najbliższej kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Już w najbliższy piątek, 13 marca, odbędzie się 27. kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Miłośnicy piłki nożnej, którzy są abonentami Platformy Canal+ będą mogli oglądać mecze najbliższej kolejki nawet w przypadku, gdy nie mają w swojej ofercie kanałów Canal+.

Sytuacja jest wyjątkowa, wymaga więc od nas wyjątkowych działań. Z duchem sportu i z myślą o Was – kibicach, najbliższą kolejkę PKO BP Ekstraklasy odkodujemy dla wszystkich abonentów Platformy CANAL+. To znaczy, że nawet jeśli nie macie CANAL+ w swoim abonamencie, to będziecie mogli przeżywać sportowe emocje razem ze swoimi drużynami - pomimo niedostępnych stadionów. Pracujemy równocześnie dla Was nad specjalnymi ofertami, które pozwolą śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w kolejnych kolejkach. Zachęcamy również innych operatorów którzy mają w ofercie CANAL+ do podobnych działań. Ze sportowymi pozdrowieniami! CANAL+ dla kibiców!

- czytamy w komunikacie Platformy Canal+

Źródło tekstu: Platforma Canal+