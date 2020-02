Telewizory Samsunga na 2020 rok - będzie w czym wybierać

Wydarzenie Samsung Forum 2020 było okazją dla koreańskiego producenta do zaprezentowania europejskiego portfolio telewizorów i sprzętu audio na 2020 rok. Nowości to między innymi rozszerzona seria QLED 8K oraz nowe modele QLED 4K czy Crystal UHD, a także telewizory lifestyle.

Samsung QLED 8K Q950TS i QLED Q800T

Flagowy telewizor Samsung na 2020 rok to model QLED 8K Q950TS. Łączy on nieskazitelną jakość obrazu i dźwięku, sztuczną inteligencję oraz nowoczesny design. Dzięki temu użytkownicy powinni mieć niezrównane wrażenia z oglądania. W Europie urządzenie będzie dostępne w rozmiarach 65", 75" i 85". Widzowie znajdą tu między innymi ekran Infinity Screen, który zajmuje 99% powierzchni urządzenia, zapewniając wciągające wrażenia podczas oglądania.

Model Q950TS wyróżnia się smukłą sylwetką o grubości 15 mm, z sześcioma wbudowanymi głośnikami. Eliminuje on granice między telewizorem i jego otoczeniem, w rezultacie gwarantując jeszcze lepsze wrażenia z oglądania w warunkach domowych.

Samsung QLED 8K Q950TS

Kolejnym telewizorem 8K jest model Q800T o przekątnych ekranu od 55 do 82 cali, który może spełnić zróżnicowane potrzeby użytkowników i dopasować się do dowolnej przestrzeni.

Samsung QLED 8K Q800T

Telewizory Samsung QLED 4K

Telewizory QLED 4K nadal pozostają kluczowym elementem całej oferty telewizorów firmy Samsung. Rok 2020 ma przynieść najbogatszą ich linię, złożoną z modeli Q60T, Q70T, Q80T, Q90T i Q95T, które są teraz dostępne z ekranami o przekątnych od 43 do 85 cali.

- Weszliśmy w nową dekadę inteligentnych telewizorów, a ten rok przyniesie jeszcze więcej możliwości w zakresie ich personalizacji. Linia telewizorów i urządzeń audio na rok 2020 jest wszechstronna, inteligentna i wciągająca jak nigdy dotąd i została dopasowana do różnych stylów życia i potrzeb widzów.

- powiedział Nathan Sheffield, Head of TV and Sound Devices, Samsung Europe

Samsung QLED 4K Q80T

Wysoka jakość obrazu i dźwięku to charakterystyczne cechy telewizorów Samsung QLED, ale to co naprawdę wyróżnia linię na rok 2020, to rozszerzone możliwości sztucznej inteligencji. Rozwiązania te przekładają się sprawiają na lepsze wrażenia wizualne, dzięki którym widzowie nie muszą już iść na kompromis:

Sztuczna Inteligencja i procesor Quantum 8K wraz z platformą Tizen zwiększają możliwość poprawienia jakości odtwarzanej treści. Niezależnie od tego, czy oglądamy archiwalne nagrania rodzinne czy film z DVD, wideo może być teraz wyświetlane na 33 milionach pikseli.

Funkcja Adaptive Picture analizuje warunki oświetlenia oraz rozmieszczenie światła w poszczególnych scenach, aby zapewnić jak najlepszą jakość obrazu, niezależnie od tego, czy oglądamy w jasnym, czy w ciemnym pomieszczeniu.

Objecting Tracking Sound+ (OTS+) tworzy trójwymiarowy efekt dźwiękowy poprzez połączenie głośników na górze, z boku i z dołu telewizora za pomocą algorytmu sztucznej inteligencji. OTS+ dopasowuje dźwięk do akcji na ekranie, zapewniając świetne wrażenia z oglądania.

Q-Symphony to system nagłośnienia, dzięki któremu telewizory QLED z oferty 2020 są w stanie używać górnych i bocznych głośników jako dodatkowego kanału audio. Przy podłączaniu soundbara Samsung serii Q, funkcja Q-Symphony automatycznie paruje audio z obu urządzeń, aby zapewnić bogatszy i pełniejszy dźwięk przestrzenny.

Telewizory Crystal UHD

Oprócz linii QLED 8K i 4K na europejskim rynku dostępne będą także telewizory Crystal UHD. Linia ta obejmuje trzy modele, które zróżnicowane są pod względem funkcjonalności i zastosowanych technologii. Telewizor TU7100 to model podstawowy, który wykorzystuje nowy procesor Crystal 4K oraz ekran Crystal, który zapewnia jeszcze bardziej rzeczywiste kolory. W telewizorach TU8000 oraz TU8500 znajdziemy dodatkowo między innymi Tryb Ambient, który do tej pory dostępny był wyłącznie w serii QLED. Oba produkty wyróżniają się minimalistycznym, praktycznie bezramkowym designem. Najwyższy w tej linii TU8500 wykorzystuje także technologię podświetlenia Dual LED, która oferuje ulepszony kontrast.

Poprawa jakości dźwięku przestrzennego

W 2020 roku wysoka jakość obrazu idzie w parze z wrażeniami dźwiękowymi. Zadbać ma o to między innymi nowa gama soundbarów, która zapewnia jeszcze lepszą integrację między telewizorem i urządzeniami audio. W europejskiej ofercie znalazła się seria Q, w tym modele: Q800T, Q70T i Q60T, które osiągają dobrą synergię z telewizorem QLED. Modele z serii Q wykorzystują technologię Acoustic Beam firmy Samsung oraz zintegrowany dźwięk Dolby Atmos i DTS:X.

Nowa seria S firmy Samsung (S60T i S40T) to niezależne źródło dźwięku, pasujące do każdego pomieszczenia. Soundbary powinni docenić nie tylko miłośnicy muzyki.

Ewolucja możliwości, jakie daje łączność między urządzeniami

Samsung zapowiedział również wprowadzenie nowych funkcji, które zaspokoją potrzeby korzystania z ekranów na różne sposoby, w tym:

Multi-View to funkcja przeznaczona dla tych, którzy podczas oglądania telewizji często korzystają z innych urządzeń. Pozwala ona na powielenie treści z urządzenia mobilnego na większym ekranie, z możliwością wyboru 14 różnych opcji układu dla dwóch okien.

Funkcja Tap View sprawia, że podłączenie smartfonu do telewizora jest bardzo proste. Użytkownicy mogą teraz udostępniać treści z ekranu swojego telefonu na telewizorze, po prostu stykając te dwa urządzenia ze sobą.

Telewizory lifestylowe

Firma Samsung oficjalnie zapowiedziała wprowadzenie na rynek europejski rewolucyjnego telewizora lifestylowego The Sero. Obraca się on z orientacji poziomej do pionowej, i odwrotnie, zupełnie jak smartfon czy tablet. Użytkownicy mogą korzystać z różnych treści, w tym z tych pochodzących z mediów społecznościowych, a także zmienić orientację wyświetlacza, duplikując treści z podłączonego do niego smartfonu.

Samsung The Sero

W tegorocznej ofercie znalazł się również telewizor The Serif, którego największym atutem jest wygląd. Będzie on dostępny w wersjach 43, 49 i 55-calowych w dwóch kolorach, Cloud White i Cotton Blue.

Samsung The Serif

Zwieńczeniem gamy telewizorów lifestylowych jest The Frame. Do istniejących rozmiarów ekranów dodano nowe modele na rok 2020, o wielkości 32 i 75 cali. Dzięki funkcji automatycznego selekcjonowania opartego na sztucznej inteligencji, sklep Art Store w telewizorze The Frame może teraz zarekomendować dzieła sztuki zgodne z preferencjami właściciela.

Samsung The Frame

Źródło tekstu: Samsung