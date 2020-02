Samsung Galaxy S20 Ultra będzie miał wersję 4G

Nie ma planów, których nie da się zmienić. Nawet telefon, który miał mieć wyłącznie wersję 5G, teraz doczeka się też tej w wersji LTE. Chodzi oczywiście o Samsunga Galaxy S20 Ultra.

W założeniu Samsung Galaxy S20 Ultra miał być smartfonem bez kompromisów. Tylko najmocniejsze podzespoły, tylko najnowsze rozwiązania. Żadnych półśrodków. Jak widać plan się zmienił. Koreański producent szykuje wersję tego telefonu, który będzie miał wyłącznie łączność 4G. Tak mówią regionalne strony Samsunga w niektórych krajach świata, na przykład w Indonezji.

To burzy całą dotychczasowa narrację na temat tego modelu. Niewykluczone jednak, że Samsung na tamtych rynkach uznał, że trzeba nieco obniżyć cenę by skusić bogacące się społeczeństwa zanim sięgną one po iPhone'y. Nie wiadomo niestety czy S20 Ultra LTE będzie miał dokładnie tą samą specyfikację (ekran 6,9 cala, Exynos 990, akumulator 5000 mAh 12/16 GB RAM i 128/512 GB pamięci wbudowanej) co wersja 5G.

Źródło tekstu: gsmarena, wł