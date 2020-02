Samsung Galaxy S20: Jaką ma specyfikację? Ile może kosztować?

Samsung Galaxy S20 zostanie zaprezentowany 11 lutego wraz z trzema braćmi – plusem i największym Galaxy S20 Ultra z imponującym aparatem głównym. Premiera zbliża się wielkimi krokami, ale niewiele udało się zachować w tajemnicy. O S20 wiemy już niemal wszystko.

Specyfikacja Galxy S20, Galaxy S20 Plus 5G i Galaxy S20 Ultra

Specyfikację Galaxy S20 poznamy w dniu premiery, ale już jesteśmy niemal pewni, jakie komponenty się w nich znajdą. Nieoficjalnie mówi się o trzech modelach: S20, S20+ i S20 Ultra, które będą różnić się rozmiarem i możliwościami.

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 ultra SoC Exynos 990 7 nm (Qualcomm Snapdragon 865 na rynku amerykańskim) ekran 6,2 cala AMOLED 120 Hz

3200 x 1440, 20:9 6,7 cala AMOLED 120 Hz

3200 x 1440, 20:9 6,9 cala AMOLED 120 Hz

3200 x 1440, 20:9 pamięć 12 GB RAM

128 GB na dane

gniazdo microSD 12 GB RAM

128 GB na dane 12 lub RAM

128 lub 512 GB na dane

gniazdo microSD akumulator 4000 mAh 4500 mAh

25 W szybkie ładowanie 5000 mAh

45 W szybkie ładowanie aparat główny 12 MPix

64 MPix tele, zoom optyczny 3x

12 MPix ultraszerokokątny

wideo 8K 30 kl./s 12 MPix

64 MPix tele, zoom optyczny 3x

12 MPix ultraszerokokątny

sensor ToF

wideo 8K 30 kl./s 108 MPix

48 MPix tele, zoom optyczny 10x

12 MPix ultraszerokokątny

sensor ToF

wideo 8K 30 kl./s aparat selfie 10 MPix

wideo 4K 60 kl./s 40 MPix

wideo 4K 60 kl./s wymiary 152 x 68 x 7,9 mm

164 g 162 x 74 x 7,8 mm

188 g 167 x 76 x 8,8 mm

221 g

Smartfony Galaxy S20 będą sprzedawane z Androidem 10 i nakładką One UI 2.0. Co ciekawe, Samsung planuje wprowadzić własną metodę szybkiego udostępniania plików. Samsung nie będzie czekał, aż Google skończy wdrażanie Nearby Sharing i wyposaży S20 we własny Quick Share.

Każdy członek rodziny jest wodoodporny i ma certyfikat IP68. Samsung na szczęście zrezygnował z lornetki z boku ekranu i umieścił frontowy aparat w małej dziurce w ekranie. Czytnik linii papilarnych znajduje się pod ekranem.

Galaxy S20 w kolorze Cloud Pink

Galaxy S20 będą dostępne w nowych kolorach. Do rodziny dołączy kosmiczna szarość (cosmic grey), zimny błękit (cold blue) i różowa chmurka (cloud pink).

Super ISO i Space Zoom

5 lutego w sieci znalazło się zdjęcie Galaxy S20 Ultra, pokazujące dokładnie, jak będzie wyglądać jego główny aparat. Samsung zdecydował się na prostokątny moduł z trzema obiektywami, sensorem i lampą doświetlającą, a poniżej zamontował czwarty obiektyw.

100x Space Zoom to znany z wcześniejszych renderów aparat z peryskopowym obiektywem, 48-megapikselową matrycą i zoomem hybrydowym (optyczny 10x). Jego obecność na pewno spowoduje drugi wysyp zdjęć Księżyca. Powyżej znajduje się aparat główny ze 108-megapikselową matrycą ISOCELL Bright HMX oraz ultraszerokokątny z matrycą 64-megapikselową.

Wcześniej dowiedzieliśmy się o istnieniu znaku towarowego Super ISO, który będzie towarzyszył Galaxy S20. Nie wiemy, co się kryje za tą nazwą. Prawdopodobnie chodzi o rozwiązanie pozwalające uzyskać (lub symulować) wyższą czułość matrycy, dzięki czemu będzie rejestrowała więcej światła. Przypuszczam, że to część oprogramowania aparatu, która wykorzysta techniki fotografii obliczeniowej do poprawienia zdjęć robionych przy bardzo słabym oświetleniu.

Jedno jest pewne – Samsung znów podniesie poprzeczkę w dziedzinie fotografii mobilnej.

Ceny modeli Galaxy S20

Wciąż nie znamy cennika smartfonów z rodziny Galaxy S20, ale tanio nie będzie. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, jakie mogą być ich ceny w Europie.

Samsung Galaxy S20 128 GB - 899 euro (3817 zł),

(3817 zł), Samsung Galaxy S20 128 G (5G) - 999 euro (4242 zł),

(4242 zł), Samsung Galaxy S20+ 128 GB (5G) - 1099 euro (4666 zł),

(4666 zł), Samsung Galaxy S20 Ultra 128 GB (5G) - 1349 euro (6365 zł),

(6365 zł), Samsung Galaxy S20 Ultra 512 GB (5G) - 1549 euro (6790 zł).

Tanio nie będzie, ale Samsung oferuje nam szczytowe osiągnięcia techniki i podzespoły najwyższej klasy. Pomysły inżynierów Samsunga coraz bardziej mi imponują. Nieco mniej zachęca wzornictwo. Przyznam, że tęsknię za inspirowanymi naturą kształtami Galaxy S3. Na szczęście Samsung nie zerwał z naturą. Na pewno kojarzysz sztandarową melodię Samsunga „Over the Horizon”. Posłuchaj w pełni akustycznego remiksu, w którym sama natura gra.

