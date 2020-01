Samsung Galaxy S20 Ultra na nowych renderach 360 stopni

W przyszłym miesiącu Samsung zaprezentuje nową serię flagowych telefonów. Topowym modelem będzie Galaxy S20 Ultra, w którym znajdzie się między innymi peryskopowy teleobiektyw z dużym zoomem. Oto jedna z możliwości, jak to urządzenie może wyglądać.

Seria nowych flagowców Samsunga ma się składać z trzech modeli, czyli tak jak przed rokiem. Nie będzie wśród nich najtańszego modelu Galaxy S20e, w miejsce którego pojawi się reprezentant drugiego końca stawki, najlepiej wyposażony Galaxy S20 Ultra. Istnieje realne prawdopodobieństwo, że model ten trafi na rynek tylko w wariancie z łącznością 5G.

Serwis LetsGoDigital opublikował rendery nadchodzącego urządzenia, przygotowane przez projektanta 3D Jermaine'a Smita, lepiej znanego jako Concept Creator. Wyniki jego pracy należy traktować jako jego wizję wyglądu topowego Samsunga, powstałego jednak na podstawie mniej lub bardziej wiarygodnych informacji na jego temat.

Galaxy S20 Ultra z wyświetlaczem 120 Hz i aparatem 108 Mpix

Najlepiej wyposażony model z serii Galaxy S20 będzie jednocześnie największy. Spodziewamy się, że smartfon będzie wyposażony w 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED (a raczej jedną z jego odmian) o proporcjach 9:20. Z ostatnich doniesień wynika, że będzie on mógł odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz, przy rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Przy wyższej rozdzielczości, WQHD+, obraz będzie odświeżany z częstotliwością 60 Hz.

Przedni aparat fotograficzny będzie umieszczony w otworze na środku górnej części ekranu, podobnie jak w Galaxy Note10 i Galaxy Note10+, a także kilku innych nowszych smartfonach Samsunga. Jego rozdzielczość to prawdopodobnie 40 Mpix. Będzie on w stanie nagrywać wideo 4K z szybkością 60 klatek na sekundę, a także dostosować szerokość obrazu do liczby osób stojących przed obiektywem. Będzie tu też autofocus, co jest jednym z wyznaczników flagowych Samsungów, rzadko stosowanym u konkurencji. Z wyświetlaczem będzie również zintegrowany ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, który ma być znacznie większy niż w starszych smartfonach.

Tylny aparat w S20 Ultra będzie się składał z czterech części. Główny aparat ma być wyposażony w matrycę o rozdzielczości 108 Mpix, jednak domyślna rozdzielczość zdjęć wyniesie 12 Mpix (9:1). Towarzyszyć mu będzie 48-megapikselowy aparat z peryskopowy teleobiektywem, co da zoom optyczny (lub optyczny połączony z dodatkowym kadrowaniem) o wielkości 10x. Do dyspozycji mamy dostać również tak zwany "kosmiczny zoom" (space zoom) 100x. Zestaw będzie uzupełniony o 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz czujnik ToF (Time of Flight).

Wydajność na najwyższym poziomie

Sercem Samsunga Galaxy S20 Ultra, podobnie jak całej serii, będzie - zależnie od rynku - Snapdragon 865 lub Exynos 990 (ten trafi także do Polski). Pozwoli on między innymi na nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K. Smartfon będzie wyposażony w 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz 128, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane. Nie zabraknie tu również slotu na karty pamięci microSD (do 1 TB). Jest szansa, że urządzenie będzie obsługiwać karty eSIM, ale spokojnie - slot na standardową kartę nanoSIM (lub dwie) też będzie. Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym, a zainstalowanym systemem operacyjnym będzie Android 10 z interfejsem One UI.

Galaxy S20 - prezentacja

Światowa premiera serii Samsung Galaxy S20 odbędzie się 11 lutego 2020 roku w San Francisco (USA), natomiast debiut rynkowy może nastąpić 28 lutego. Niektóre źródła podają, że w przedsprzedaży Galaxy S20 Ultra będzie oferowany w zestawie ze słuchawkami Galaxy Buds.

Źródło zdjęć: LetsGoDigital

Źródło tekstu: LetsGoDigital