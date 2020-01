Samsung Galaxy S20 Ultra będzie miał jednak 5-krotny zoom optyczny

Jednym z elementów aparatu fotograficznego w topowym modelu z nadchodzącej serii Samsung Galaxy S20 ma być teleobiektyw peryskopowy. Koreańskie media donoszą, że będzie on oferował zoom optyczny 5x, natomiast powiększenie 10x zostanie osiągnięte w nieco inny sposób.

Już za niecały miesiąc poznamy nowe flagowce z serii Galaxy S20. Ich światowa premiera odbędzie się w San Francisco (USA). Jak podają koreańskie media, Samsung zaczął odbierać pryzmaty do peryskopowego obiektywu z zoomem optycznym 5x, który ma stanowić wyposażenie modelu Galaxy S20 Ultra. Producentem pryzmatów jest firma Optron-Tec, która wcześniej dostarczyła je do Oppo Reno 10x Zoom Edition.

Zobacz: Oppo Reno 10x Zoom - test smartfonu z fotograficznym peryskopem

Zobacz: Samsung Galaxy S20+ 5G na prawdziwych zdjęciach. Aż pięć nowych modeli S20

Jak napisał wczoraj na Twitterze Ice universe, teleobiektyw w topowym Samsungu będzie mógł też robić zdjęcia z zoomem 10x, kadrując obraz zrobiony z zoomem optycznym 5x. Ma to być możliwe między innymi dlatego, że za peryskopem znajdzie się matryca o rozdzielczości 48 Mpix. Pozwoli to otrzymać zdjęcie z zoomem 10x o rozdzielczości 12 Mpix.

Samsung podobno pracuje również nad specjalnym zoomem "kosmicznym" (Space Zoom), które dzięki obróbce cyfrowej pozwoli otrzymać powiększenie 100x.

Wracając do pryzmatów firmy Optron-Tec. Ta, według serwisu The Elec, dostarcza je do Samsung Electro-Mechanics, gdzie składany jest cały moduł aparatu z peryskopowym zoomem, a gotowy produkt trafia do Samsung Electronics.

Zobacz: Samsung Galaxy S20: aparaty do 108 Mpix, nawet 16 GB RAM-u i akumulator 5000 mAh

Zobacz: Huawei P40 może mieć trzy warianty, w tym jeden z pięcioma aparatami z tyłu

Źródło tekstu: thelec.kr, Ice universe (Twitter)