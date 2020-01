Samsung Galaxy S20+ 5G na prawdziwych zdjęciach. Aż pięć nowych modeli S20

Za niecały miesiąc odbędzie się premiera nowej generacji flagowych smartfonów Samsunga – Galaxy S20 – a w sieci pojawia się coraz więcej interesujących szczegółów na ten temat. Wiadomo, że cała seria będzie liczyć aż 5 modeli, a oto prawdziwe zdjęcia jednego z nich.

Według najnowszych informacji 11 lutego Samsunga zademonstruje trzy nowe modele smartfonów, przy czym dwa z nich dostępne będą w osobnych wersjach 4G i 5G. Całą listę tworzyć więc będą modele:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Nowe S20 będą napędzane przez układ Snapdragon 865 z modemem 5G Snapdragon X55 i takie warianty sprzedawane będzie na całym świecie z wyjątkiem Europy, gdzie Samsung wprowadzi wersję z układem Exynos 990 z modemem 5G Exynos 5123.

Najwyżej pozycjonowany model Galaxy S20 Ultra 5G otrzyma ekran AMOLED 6,9 cala 2K, wersja S20+ (5G) – ekran 6,7 cala 2K, natomiast najmniejszy model S20 (5G) będzie miał wyświetlacz 6,2 cala. Smartfony będą także bogato wyposażone w pamięć RAM (8 – 12 GB), a także wewnętrzną (256 GB). Należy się też spodziewać dużych akumulatorów (3730 mAh, 4300 mAh i aż 4900 mAh).

Wygląd nowych smartfonów Samsunga jest już dość dobrze znany z renderów, a teraz wypłynęły prawdziwe zdjęcia środkowego modelu - Samsung Galaxy S20+ 5G. Smartfon ma ekran ze szkłem 2,5D, które będzie mniej zakrzywione niż w Galaxy S10+, zniknął też przycisk Bixby.

Na tylnym panelu wręcz aż bije w oczy potężna sekcja fotograficzna, która we wszystkich modelach S20 ma zbliżony wygląd. Najwyższy model Galaxy 20 Ultra 5G otrzyma matrycę 108 Mpix działającą w układzie pikseli 9:1, co da wynikowe zdjęcia 12 Mpix. Drugi aparat to matryca 48 Mpix z optyką pozwalającą na uzyskanie zoomu optycznego 10x i cyfrowego 100x. Nie jest do końca jasna, czy wszystkie modele z serii S20 otrzymają taką samą konfigurację aparatów. Według ostatnich przecieków, niestety tak nie będzie, a Galaxy S20 (5G) i (Galaxy S20+ (5G) otrzymają główne aparaty o maksymalnej rozdzielczości 12 Mpix.

