Galaxy S20, S20 Plus i S20 Ultra – znamy więcej szczegółów dzięki futerałom

Nowe smartfony z iinii Samsung Galaxy S zobaczymy 11 lutego, ale już poznaliśmy sporo szczegółów. W brytyjskim sklepie internetowym pojawiły się oficjalne etui, okładki i futerały na smartfony Galaxy S20, Galaxy S20 Plus i Galaxy S20 Ultra. Nazwy produktów potwierdziły też zmianę nazewnictwa flagowców Samsunga.

Niestety w sklepie nie ma jeszcze zdjęć, ale opisy futerałów nieco nam mówią o zmianach między serią Galaxy S10 i S20. Kolekcja akcesoriów będzie podobna do towarzyszącej premierze Galaxy S10. Znów dostępna będzie okładka LED z miejscem na dokument i okladka Clear View, przez którą widać ekran.

Nowością są futerały wykończone wysokiej jakości tkaninami firmy Kvadrat z Danii. Prawdopodobnie Samsung nawiązał współpracę na podobnych warunkach jak z firmą Alcantara przy tworzeniu etui dla Galaxy S9.

Luksusowe tkaniny dla Galaxy S20 Ultra

Kvadrat dostarcza tkaniny wykończeniowe do domowych przez tkaniny techniczne, obicia siedzisk w salach koncertowych po wnętrza samochodów. Poprzeczka została zawieszona wysoko. Poniżej możesz obejrzeć wnętrze Range Rovera, zaprojektowane przez pracowników firmy Kvadrat. Do Galaxy S20 Ultra (i tylko do niego) przygotowali futerały w trzech kolorach: czerwone, zielone i szare.

[parallax:/images/2020/01/kvadrat-range-rover-velar-4.jpg]

Pozostałe elementy linii nie zaskakują. Znów dostaniemy wybór między silikonem, skórą, sztywnym etui z LED-ami, okładką LED View i Clear View, przez którą widać ekran. Dostępne kolory sugerują, że w rodzinie pojawi się nowy kolor – „sky blue”, czyli błękit nieba. Kolor ten pojawia się w każdej serii etui ochronnych dla nadchodzących Galaxy S20. Być może jest to zapowiedź błękitnej obudowy smartfonu.

