Przyszłoroczny topowy flagowiec Samsunga: Galaxy S20 Ultra

Wszystko wskazuje na to, że nowa linia flagowych smartfonów Samsunga będzie miała oznaczenie Galaxy S20, a nie Galaxy S11. Najnowsze doniesienie rzucają też światło na inną niż dotąd strukturę nazewnictwa poszczególnych modeli S20. Uwieńczeniem tej linii będzie Galaxy S20 Ultra.

Nowe doniesienia na temat smartfonów Samsunga podaje producent akcesoriów Schnailcase, który powołuje się na własne źródła u producenta. Według nich w przyszłorocznej serii to model Galaxy S20 będzie tym najtańszym. Nie będzie za to kontynuowana seria modeli z wyróżnikiem „e”, czyli nie powstanie Galaxy S20e. Mimo że Galaxy S10e uważany jest za jeden z najbardziej udanych modeli Samsunga w mijającym roku, to jednak wiele wskazuje na to, że nie okazał się on takim sukcesem rynkowym, na jaki liczył producent.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że następcą Galaxy S10e będzie smartfon z ekranem 6,2 cala. W świetle nowych przecieków informacje te muszą dotyczyć Galaxy S20, najniżej pozycjonowanego modelu. „Najniżej” nie znaczy, że słabo - smartfon wciąż powinien być wyposażony w zapowiadany aparat 108 Mpix z optycznym zoomem 5x, a napędzać go będzie układ Snapdragon 865 lub Exynos 990 w połączeniu z 8 GB RAM.

Wyżej w hierarchii nowych modeli Samsunga znajdzie się Galaxy S20+ z ekranem AMOLED 6,7 cala. W porównaniu do podstawowej wersji Galaxy S20 w modelu z plusem ma znaleźć się aparat poczwórny – poza potrójnym układem z matrycą 108 Mpix, jak w S20, znajdzie się tu aparat do pomiaru głębi ostrości.

Uwieńczeniem serii ma być model Galaxy S20 Ultra. Urządzenie otrzyma ekran AMOLED o przekątnej aż 6,9 cala i z rynkowego punktu widzenia ma być następcą modelu Galaxy S10 5G. Obsługa sieci 5G nie będzie jednak wyróżnikiem tego modelu, bo pozostałe Galaxy S20 również mają zapewniać zgodność z tym standardem. Specyfikacja modelu Galaxy S20 Ultra nie powinna znacząco odbiegać od świetnie wyposażonych S20 i S20+, główna znana w tej chwili różnica to większy ekran i zapewne też wyższa cena.

Smartfony Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra zadebiutują w lutym 2020 r. na wydarzeniu Unpacked.

Źródło zdjęć: OnLeaks

Źródło tekstu: Phone Arena