Zapomnijcie o Galaxy S11. Zbliża się Samsung Galaxy S20

Fani Samsunga czekają na zbliżającą się premierę serii Galaxy S11. Wygląda jednak na to, że mogą się nie doczekać. Wiarygodne źródła sugerują, że Samsung przedstawi od razu smartfony z linii Galaxy S20.

Skokowe zmiany numeracji w nazwach modeli nie są niczym nowym na rynku. I tak na przykład „10” na „20” w swoich flagowcach zamieniły rok temu marki Huawei i Honor. Samsung też przeskakiwał naturalną kolejność – w serii Note pominął model oznaczony numerem 6, by zrównać tę linię z modelami Galaxy S. Niewykluczone, że teraz Samsung dokona zmiany podobnej do tej, którą wprowadzili jego chińscy konkurenci.

Tak sugerują tweety dwóch źródeł, uważanych za wiarygodne – Ice universe (@UniverseIce) i MMDDJ (@MMDDJ_). Szczególnie to pierwsze znane jest z wielu potwierdzonych przecieków na temat Samsunga. W obydwu wpisach pojawia się lakoniczne „Galaxy S20” oraz „S20”, więc nie pada wprost twierdzenie, że tak właśnie oznaczona będzie seria oczekiwana dotąd jako Galaxy S11, ale trudno to inaczej zinterpretować i tak też podchwyciły to kolejne źródła.

Galaxy S20 — Ice universe (@UniverseIce) 24 grudnia 2019

Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, to 18 lutego 2020 r. zobaczymy nowe modele smartfonów Samsunga: Galaxy S20e, Galaxy S20 i Galaxy S20+.

Źródło tekstu: GizmoChina, Ice universe, MMDDJ