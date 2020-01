Samsung przyznał w końcu, jak sprzedał się Galaxy Fold. Nowy Fold 2 ze Snapdragonem 855

Kwestia tego, ile egzemplarzy składanego Galaxy Folda udało się sprzedać Samsungowi, budzi od niemal miesiąca spore zaciekawienie. Najpierw była mowa o milionie, później ta informacja została zdementowana, teraz w końcu Samsung przyznał, ile Foldów trafiło do użytkowników. Wciąż jednak producent unika podania dokładnej liczby.

W połowie grudnia o milionie sprzedanych Galaxy Foldów napomknął Young Sohn, prezes Samsung Electronics. Te słowa wzbudziły entuzjazm wśród fanów marki i zdumienie wśród analityków rynkowych. Szybko okazało się jednak, że to była pomyłka, a prezes miał na myśli docelową wielkość sprzedaży Foldów.

Zobacz: Samsung sprzedał milion składanych telefonów Galaxy Fold

Zobacz: A jednak nie milion! Ile Galaxy Foldów sprzedał Samsung?

Teraz, przy okazji targów CES 2020, Koh Dong-jin, CEO mobilnego działu Samsunga podał już bardziej wiarygodne dane, chociaż wciąż nie jest to dokładna liczba. Koh powiedział, że sprzedało się między 400 tys. a 500 tys. egzemplarzy. I tym razem na pewno chodziło o smartfony Galaxy Fold, które trafiły do rąk odbiorców.

Taki poziom sprzedaży kosztującego 2000 USD (a u nas ponad 10 tysięcy złotych) Galaxy Folda zgodny jest z wcześniejszymi szacunkami analityków, którzy dokładnie określali wolumen sprzedaży w 2019 roku na maksymalnie 500 tys. egzemplarzy. Ostatecznie ta liczba może jeszcze urosnąć, ale fani marki 11 lutego otrzymają nowego Galaxy Folda 2 i to on może skraść ich serca.

Zobacz: [Aktualizacja] Samsung Galaxy S20 i Fold 2 – zobaczymy je już 11 lutego

Zobacz: Galaxy Fold 2 na prawdziwych zdjęciach! Wygląda trochę jak RAZR

Galaxy Fold 2 ze Snapdragonem 855

Dokładne informacje na temat Galaxy Folda 2 wciąż pozostają wielką tajemnica Samsunga, ale z różnych przecieków można nakreślić szkicowy obraz tego modelu. Jak podaje serwis Mysmartprice, nowy wyginany model Samsunga będzie miał symbol SM-F700F i napędzać go będzie układ Snadragon 855, a nie Snadragon 865, który też pojawiał się w spekulacjach. Na pewno sprawi to, że wydajność urządzenia będzie mniejsza, ale też pozwoli to zachować bardziej atrakcyjną cenę. Przedni aparat do selfie ma rozdzielczość 10 Mpix i z dużym prawdopodobieństwem jest to ten sam sensor, który trafił do Galaxy Note 10.

Z innych informacji wiadomo też, że Galaxy Fold 2 rozkłada się jak nowa Motorola RAZR, czyli do góry, a nie na boki, a po złożeniu ma kształt zbliżony do kwadratu. Wcześniej pojawiały się też informacje o baterii 900 mAh, ale okazało się, że to tylko jedno z ogniw, a łączna pojemność akumulatorów ma wynieść 3000 mAh. Będzie je można bardzo szybko doładować. Dobrą informacją jest zapowiedź ceny – Fold 2 ma kosztować około 1000 USD, czyli u nas bliżej 5 tys. zł.

Zobacz: Galaxy Fold to więcej niż smartfon. Recenzja składanego Samsunga

Zobacz: Samsung Galaxy Fold - jak ja go pragnę! Miałem hejtować, nie potrafię

Zobacz: Opinie: Samsung Galaxy Fold [wideo]

Źródło tekstu: Mysmartprice, GSM Arena