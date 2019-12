Galaxy Fold 2 na prawdziwych zdjęciach! Wygląda trochę jak RAZR

Wszystko wskazuje na to, że pogłoski o zbliżającej się premierze nowego rozkładanego smartfonu Samsunga mają odzwierciedlenie w faktach. Zapowiadany na luty 2020 smartfon pojawił się już teraz na prawdziwych zdjęciach.

Zdjęcia wyciekły w chińskim serwisie Weibo i chociaż nie są najlepszej jakości, pokazują najistotniejsze szczegóły urządzenia. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, że to smartfon typu „klapka”, który pod tym względem przypomina trochę Motorolę RAZR. Gdy nowy Fold jest złożony, jego obudowa ma kształt zbliżony do kwadratu. Na zewnątrz znajduje się podwójny aparat z fleszem i niewielki, jednocalowy wyświetlacz z godziną. Po odchyleniu klapki otwiera się elastyczny ekran o przekątnej 6,7 cala z okrągłym wycięciem na aparat do selfie oraz dość dużymi ramkami na bokach.

Nie wiadomo jeszcze, jaką nazwę rynkową będzie miał nowy smartfon, najczęściej określany jest jako Galaxy Fold 2. Jego oznaczenie kodowe to SM-F700F.

Wcześniej w sieci pojawiły się też zdjęcie baterii dla tego modelu. Akumulator ma pojemność zaledwie 900 mAh, ale jego rozmiar to efekt ograniczeń, jakie narzuca klapkowa forma urządzenia. Nowy Fold zostanie także wyposażony w aparat z matryca 108 MPix i zoomem 5x, taki jak w Galaxy S11

Galaxy Fold 2 ma kosztować znacznie mniej niż pierwszy model z tej serii. Według przecieków ma to być kwota w przeliczeniu 3254 zł.

Źródło tekstu: SamMobile