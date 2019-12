Galaxy Fold to więcej niż smartfon. Recenzja składanego Samsunga

Samsung Galaxy Fold to pierwszy etap rewolucji. Wkraczamy w czasy składanych smartfonów, które do tej pory znaliśmy tylko z fantastycznych wizji przyszłości. To w zasadzie coś więcej niż tylko smartfon, bo używa się go kompletnie inaczej niż jakiekolwiek inne urządzenie. Ale czy lepiej? Wygodniej? Sprawdźmy to.

Specyfikacja

obudowa o wymiarach, rozłożona - 160,9 x 117,9 x 6,9 mm, złożona - 160,9 x 62,9 x 15,5mm, masa 263 gramy,

zewnętrzny ekran SuperAMOLED o przekątnej 4,6 cala i rozdzielczości 720 x 1680 pikseli, wewnętrzny ekran o przekątnej 7,3 cala i rozdzielczości 1536 x 2152 piksele,

układ Qualcomm Snapdragon 855, grafik Adreno 540,

12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wbudowanej (UFS 3.0),

potrójny aparat główny - 12 Mpix (27mm, F/1.5-F/2.4), 12 Mpix (52mm, F/2.4), 16 Mpix (12mm, F/2.2),

podwójny aparat w środku obudowy - 10 Mpix (26mm, F/2.2), 8 Mpix (24mm, F/1.9),

aparat na przodzie obudowy - 10 Mpix (26mm, F/2.2).

łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax, USB typu C, LTE cat 18,

czytnik linii papilarnych na boku obudowy, głośniki stereo,

litowo-polimerowy akumulator o pojemności 4380 mAh, szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe (15W), bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń (9W),

cena: 9 000 zł.

Na początku była panika. Później dużo folii

Jeszcze zanim pojawiła się opcja przetestowania Folda, po głowie chodziło mi żeby zrzucić to na kogoś innego. A co jak się złamie? Odklei się ekran? Pęknie? Wezmę go do ręki i przestanie działać?

To naprawdę niespotykane, że smartfon jest w stanie wywołać tyle dziwnych emocji. Możliwość przedpremierowego sprawdzenia możliwości Folda znacznie mnie uspokoiły. Smarffon okazał się wykonany znacznie lepiej niż sądziłem i w głowie miałem już tylko jedno – chce go!

Zobacz: Samsung Galaxy Fold - jak ja go pragnę! Miałem hejtować, nie potrafię

Producenci smartfonów coraz rzadziej oklejają je folią. Zazwyczaj jest to tylko nalepka na ekranie oraz coś, w co owinięta jest obudowa. Za to Fold był oklejony paskami folii w zasadzie wszędzie. Każda krawędź obudowy, tylny panel, zewnętrzny ekran, aparaty… Czułem się trochę jakby rozwijał mumię, ale nie ukrywam, było to przyjemne zajęcie. Istna pornografia!