Samsung Galaxy S20 i Fold 2 – zobaczymy je już 11 lutego

Samsung Galaxy S11 i Galaxy Fold 2 zostaną zaprezentowane wcześniej, niż się spodziewaliśmy. W sieci znalazły się filmy promujące konferencję Samsung Unpacked, zaplanowaną na 11 lutego 2020.

Nowe flagowce Samsunga zostaną zaprezentowane podczas konferencji Samsung Unpacked. Początkowo spodziewaliśmy się, że zobaczymy smartfony 18 lutego, ale najwyraźniej premiera została przesunięta. W sieci znalazł się film z datą 11 lutego 2020.

Nie wiemy jeszcze, gdzie odbędzie się konferencja Samsung Unpacked. Dziennikarze śledzący działania Samsunga w Stanach Zjednoczonych sugerują, że Unpacked odbędzie się w San Francisco.

Nadchodzi Galaxy S11 i Galaxy Fold 2

Film promocyjny wyraźnie pokazuje dwa urządzenia o różnych proporcjach. Wyłaniające się z bieli kostki to z pewnością kolejny składany smartfon, czyli Samsung Galaxy Fold 2, oraz nowy flagowiec – Galaxy S11, który według najnowszych przecieków ma się nazywać Galaxy S20. Czyżby moda na zwiększanie numeracji o 10 skusiła także Samsunga?

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020

Samsung jeszcze niczego nie potwierdził, ale przesunięcie Unpacked na wcześniejszy tydzień to logiczne posunięcie. Dzięki temu nowe smartfony Galaxy będą miały trochę „oddechu” przed Mobile World Congress w Barcelonie. Samsung będzie w centrum uwagi i uniknie porównań z konkurencją.

Zobacz: Samsung Galaxy Fold to więcej niż smartfon

Zobacz: Tak będzie wyglądał Galaxy Fold 2! Samsung ujawnił projekt na konferencji

Na pewno będzie co porównywać. Samsung Galaxy S20 ma wprowadzić znaczące ulepszenia w dziedzinie fotografii. Galaxy Fold 2 zaś ma być znacznie tańszy od pierwszego składanego smartfonu Samsunga. Jego cena zejdzie podobno poniżej tysiąca dolarów, czyli niecałych 4 tysięcy złotych. Zakładając, że mówimy tu o cenie bez podatków, przypuszczam, że Galaxy Fold 2 będzie kosztował w Polsce mniej niż 5 tysięcy złotych. To ogromny postęp w porównaniu do pierwszego Folda, który w polskich sklepach ma metkę z ceną przekraczającą 10 tysięcy złotych.

Źródło tekstu: SamMobile